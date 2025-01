La invitada de 'La Revuelta' para abrir el año que anuncia sorpresas para Broncano

Tras dos semanas de parón, 'La Revuelta' vuelve al access prime time de La 1 para volver a enganchar a todos los espectadores. Lo hace, además, con una invitada que muchos estaban esperando y que prepara sorpresas para David Broncano. Todo durante la noche del martes 7 de enero, antes del especial de 'La Promesa' con la boda de Manuel y Jana.

De este modo, Belén Esteban será la gran protagonista de la primera entrega del año en 'La Revuelta'. Tras cumplir con su apuesta en las Campanadas, la colaboradora de 'Ni que fuéramos' volverá al plató este martes 7 de enero para asumir el control total del programa, según adelanta Algo Pasa TV.

Durante su última visita al espacio, Belén Esteban no dudó en apostar por David Broncano y Lalachus en el duelo de audiencia contra Cristina Pedroche y Alberto Chicote. "Si ganáis, me tenéis un programa entero aquí haciendo lo que yo quiera hacer. Me tienes que aguantar todo el programa lo que yo quiera hacer", propuso Belén Esteban al humorista, que aceptó el reto sin imaginar lo que sucedería días después.

| RTVE

El desenlace fue favorable para TVE, que recuperó el liderato con un 31,2% de cuota de pantalla y 4,8 millones de espectadores. Superó el 28,1% y los 4,3 millones alcanzados por Antena 3, que volvió a la segunda posición tras tres años de liderazgo.

Tras conocerse los datos, Belén Esteban celebró su victoria en una llamada a 'Mañaneros': "He ganado la apuesta y estoy súper contenta, súper contenta. Yo sabía que Broncano y Lalachus hacían un muy buen tándem y eso le gusta mucho a la gente". Además, lanzó una advertencia al presentador de La Revuelta: "Yo solamente voy a decir: 'Broncano, tiembla; Broncano, tiembla'. Prepárate".

Ahora, David Broncano se enfrenta al desafío este martes, con un programa que promete sorprender tanto al equipo como a los espectadores. Según las fuentes citadas, el humorista no tendrá conocimiento previo de lo que Belén Esteban tiene preparado, lo que añade un toque de expectación al arranque del 2025.