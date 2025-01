Sonsoles Ónega da la sorpresa defendiendo a Broncano ante una crítica de Pablo Motos

Sonsoles Ónega, que está a punto de regresar a 'Y ahora Sonsoles' tras las vacaciones navideñas, ha compartido su opinión sobre el panorama televisivo actual. La presentadora, entre otros temas, ha hablado del impacto de 'La Revuelta' y la competencia en las tardes de televisión. Durante la charla, también reflexionó sobre la situación de Telecinco, su antigua casa, y su experiencia liderando el magacín de Antena 3.

Preguntada sobre si Antena 3 y Telecinco representan "las dos Españas", Sonsoles Ónega expresó que la cadena de Mediaset "está siendo desbancada en esa tarea de ser espejo de España. Creo que será así hasta que se redefina". Además, en esta entrevista en El Español, añadió: "No sé en qué España está, pues cuando yo trabajaba allí lo tenía mucho más claro".

Respecto al enfrentamiento directo con 'TardeAR', Sonsoles Ónega restó importancia al duelo, afirmando que "las guerras son cíclicas". De hecho, celebró que ahora el foco esté sobre otras figuras como David Broncano y Pablo Motos. "Decían que no teníamos publicidad; ya la tenemos y nos sigue saliendo bien la cuenta de resultados", señaló, refiriéndose a las críticas iniciales hacia 'Y ahora Sonsoles' por la ausencia de pausas publicitarias.

| Atresmedia

"Lo de poder hacer un parón en el programa debería ser un derecho. Hacíamos dos horas sin publicidad. Luego casi tres... ¿Tú sabes la resistencia que hay que tener? Yo seguía bebiendo agua y salía del plató con la cremallera a punto de estallar", explicaba con humor Sonsoles Ónega.

La presentadora también descartó introducir contenido político en su espacio: "Nunca hemos querido la política como ingrediente del magacín. Todavía trato de acuñar una definición de magacín, pero no he sido capaz. Cuando hemos metido política, no ha ido mal en términos de audiencia, pero es una decisión de contenidos, nada más".

Sobre 'La Revuelta', uno de los estrenos más comentados de la temporada, Sonsoles Ónega también se mojó: "En uno de los bandos, necesitaban munición frente a un producto tan consolidado como 'El Hormiguero'. Irrumpieron con cuatro tiros al aire. David Broncano se ha defendido de cosas que se han dicho y que no me han parecido bien: que si firmó su contrato en Moncloa, que si tal y cual... 'La Revuelta' es la novedad de la temporada. Veremos".

Unas inesperadas palabras de Sonsoles Ónega que van directamente contra Pablo Motos, teniendo en cuenta que en 'El Hormiguero' hablaron del contrato de David Broncano desde el Gobierno.