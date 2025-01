Antonio Resines desvela si está vetado en 'El Hormiguero' por colaborar con Broncano

Antonio Resines, que participa habitualmente en 'La Revuelta' de David Broncano, ha hablado recientemente sobre su relación con los dos programas del access prime time, especialmente en lo que respecta al espacio de Pablo Motos. En una entrevista, el actor dejó claro que nunca ha tenido que elegir entre uno y otro programa, a pesar de las tensiones que han rodeado a ambos.

"Yo en los dos programas he colaborado, he dejado de colaborar y he vuelto a colaborar, así que no pasa nada. Siempre se pueden producir equívocos, pero nada que no se pueda solucionar si hay voluntad", explicó Resines en El Mundo, destacando que se lleva "bien" con ambos equipos. A pesar de reconocer que últimamente va "menos" a 'El Hormiguero', lo atribuye más a su labor como colaborador en 'La Revuelta' y no a un "veto" como se había especulado.

El actor quiso restar importancia a la rivalidad entre los dos presentadores, afirmando que "no es para tanto" y subrayando que la disputa entre ellos ha sido "politizada" de forma excesiva. "Es un poco absurdo porque ni un programa es tan de izquierdas como dicen, ni el otro tan de derechas como dicen", comentó.

| RTVE

Antonio Resines también abordó la polémica sobre el fichaje de David Broncano por TVE, defendiendo al presentador de las críticas relacionadas con el supuesto despilfarro de dinero público. "Todo lo que se dice de que pagar a Broncano es un despilfarro de dinero público es una tontería. Los programas cuestan equis y se paga a todo el mundo equis, en pública y en privada", afirmó, recordando que todos los medios de comunicación, también los privados, reciben ayudas gubernamentales.

El actor también destacó que tanto Pablo Motos como David Broncano tienen un caché acorde a sus resultados de audiencia. "En el caso de Pablo ya estaba demostrado que lo valía y en el de Broncano ha tardado muy poquito en demostrarlo también con unas audiencias que TVE no soñaba", concluyó Antonio Resines.

"Bienvenida sea 'La Revuelta' y bien mantenido sea 'El Hormiguero'. Ahora tengo dos sitios a los que ir en vez de solo uno", sentenció, dejando claro que no se siente obligado a elegir entre ambos.