Joaquín Prat paraliza sus vacaciones en Telecinco y la culpa solo es Ana Rosa Quintana

Joaquín Prat ha sorprendido este lunes 3 de febrero con su aparición en 'El Programa de Ana Rosa' a pesar de haber anunciado que estaría de vacaciones toda esta semana. A las 12:15h, cuando finalizaba la primera emisión de la nueva etapa del espacio matinal, el presentador ha hecho acto de presencia para tomar el testigo de Ana Rosa Quintana. Una aparición inesperada, teniendo en cuenta que se preveía que Joaquín Prat estuviese de vacaciones esta semana, aunque ha tenido una explicación.

De este modo, Ana Rosa Quintana ha dado paso a 'Vamos a Ver' con un cariñoso abrazo a Joaquín Prat, dejando en evidencia la buena relación que mantienen. "Como te echaba de menos, Joaquín. Tengo esa sensación de que me he ido ayer...", decía Ana Rosa Quintana. Con este gesto, ambos han mostrado su alegría por volver a coincidir en pantalla, aunque solo haya sido durante unos instantes.

"Me he puesto de negro para hacer contraste. Es como una metáfora, la ficha de dominó, íntimamente ligadas las dos. Así vamos a estar a partir de ahora", ha expresado Joaquín Prat en referencia a la su vestimenta y la de su compañera, que ha optado por vestir de blanco.

"Primero, felices vacaciones, que te las has ganado", añadía la presentadora: "Has decidido debutar en esto de la tele el mismo día que me marcho yo de vacaciones...", respondía Joaquín Prat. "Nosotros encantados de que estés de vuelta y feliz vida, feliz programa", le deseaba el presentador a Ana Rosa Quintana, que respondía agradecida: "Nos vamos a ver más, que eso me gusta mucho".

Tras este breve reencuentro en antena, Joaquín Prat abandonaba el plató de 'Vamos a ver', dejando a su compañera Patricia Pardo al frente del programa. "Con su permiso, me marcho de vacaciones, las tenía planificadas", ha explicado antes de despedirse. Por lo tanto, Patricia Pardo asumirá en solitario la conducción de 'Vamos a ver' en ausencia de Joaquín Prat, que será la encargada de recoger mañana el testigo de Ana Rosa Quintana en esta nueva etapa en Telecinco.