Victor Sandoval desvela el motivo por el que ha desaparecido de 'Ni que fuéramos'

Hace casi dos meses de la última intervención de Victor Sandoval en 'Ni que fuéramos'. En su última tarde protagonizó un duro enfrentamiento con Marta Riesco, antes de desaparecer para concursar en 'Bake Off'. Sin embargo, tras las grabaciones del formato, Victor Sandoval aún no ha vuelto a 'Ni que fuéramos'.

Ante los medios, al preguntarle por Marta Riesco, Victor Sandoval ha preferido ni mencionarla: "Ni la nombres, por favor. Aquí he aprendido que los apellidos deben de ponerlos por algo", ha asegurado en una entrevista en El Confi TV.

"Hay personas que dicen de mí que estoy tarado o que tienen contratado a un enfermo y nadie, absolutamente nadie, las recrimina. ¿Por qué a mí se me recrimina que yo diga que por personas como ella hay gente que lo pasa mal? Usé mal la expresión, lo reconozco", añadía sobre su enfrentamiento.

| Canal Quickie

"No había visto todo cuando pedí disculpas en televisión. Ahora lo he visto todo y lo tienen también mis abogados. Se dijeron cosas ese día muchísimo más graves de lo que yo dije porque yo lo dije ante una provocación y otras personas lo dicen en la calma", añadía Victor Sandoval.

De este modo, ha anunciado que tomará medidas legales: "Muy enfadado no, pero no he tenido opción de hablar porque estaba metido en este programa. Es la primera vez que hablo. Ahora, lo voy a hablar en un Juzgado, no en televisión, para nada".

"Todavía no las he tomado porque he estado aquí metido y porque los abogados dicen que tiene que ser muy sólido. No las tomaré por 'Ni que fuéramos', que no tiene nada que ver, sino por el acribillamiento en redes que una persona cometió esos días. Yo tuve hasta que quitar las redes por unas horas porque eso era brutal", añadía.

| TEN TV

"No tengo 40 años de carrera para que venga ahora una niñata... otra palabra mal dicha, en caliente las palabras me pierden. Para que venga cualquier persona y la tire por tierra, por una palabra, con base en nada. Delante de un juez me dirá en qué soy machista, en qué soy misógino y qué tratamiento tengo", ha afirmado con contundencia.

En cuanto a su futuro en 'Ni que fuéramos', ha dejado claro el motivo por el que no ha vuelto: "Yo estoy, es mi productora. Ahora, vuelvo a repetir que no me voy a sentar delante de una persona que ha dicho de mí determinadas cosas y ha incurrido en delitos contra mí en redes sociales. Lo siento, pero no puedo porque, entonces, invalidaría el proceso que voy a empezar. Estoy hay que atajarlo de raíz. Yo no veto a nadie, pero lo que soy es coherente porque a mí se me ha puesto hasta mi trabajo aquí".