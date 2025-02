La reaparición de Carlos Latre en Telecinco como colaborador de Ana Rosa Quintana

Carlos Latre ha vuelto a la televisión de la mano de 'El programa de Ana Rosa' y lo ha hecho con una de sus imitaciones. Tal y como adelantó Ana Rosa Quintana en 'De Viernes', el expresidente de Estados Unidos podría ser uno de los invitados del matinal. Y así ha sido, aunque con truco, ya que ha sido Carlos Latre quien ha dado vida a Donald Trump en una aparición sorpresa.

Carlos Latre irrumpió en los minutos finales de la entrevista de Ana Rosa Quintana a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ocurrió justo después de que la líder popular declarara que "no todos en España" quieren ser parte de los BRICS. En ese momento, la presentadora anunció: "Se lo va a poder decir usted misma al señor Trump", dando paso a la imitación del humorista.

Con su característico peluquín rubio y un traje con corbata, Carlos Latre saludó a Ayuso, quien no dudó en dirigirse a él en inglés: "How are you? Nice to meet you". A lo que Trump respondió: "Estoy muy feliz de estar aquí. Gracias por tu apoyo siempre". En tono de humor, Ana Rosa Quintana aprovechó para recalcar que "no somos BRICS" y preguntó si impondría aranceles a España. El doble de Trump, fiel a su personaje, respondió afirmativamente, mencionando productos emblemáticos como el jamón o las croquetas.

| Mediaset

La intervención de Carlos Latre continuó con unas bromas mientras el falso Trump firmaba supuestos decretos. "Pedro Sánchez será colaborador de 'El programa de AR'" o "Arturo Pérez Reverte irá a 'La isla de las tentaciones'" fueron algunas de sus ocurrencias.

Posteriormente, Carlos Latre también tuvo presencia en la mesa de actualidad junto a Jano Mecha, Antonio Rossi y Alaska. Desde allí, su personaje lanzó un mensaje al presidente del Gobierno: "Pedro Sánchez no nos está cuidando bien. Si continúas así voy a poner un muro".

Este regreso de Carlos Latre a Telecinco llega después del tropiezo de 'Babylon Show', cancelado por su baja audiencia. El propio cómico anunció su incorporación al matinal de Ana Rosa Quintana a través de su cuenta en X, antes Twitter. "En mis más de 25 años de carrera en los medios de comunicación, he tenido la gran suerte de estar al lado de grandes como Xavier Sardà, Carlos Herrera, Chicho Ibáñez Serrador, Carlos Alsina y otros. Me faltaba Ana Rosa", escribía entusiasmado por esta "nueva etapa televisiva en Mediaset".