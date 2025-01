Salen a la luz las exigencias de Arantxa del Sol tras fichar por 'Mañaneros'

La semana pasada saltaba a la luz una nueva incorporación a Televisión Española que causó un gran revuelo. Tras el reciente fichaje de Alba Carrillo y Benita, Arantxa del Solse incorporaba como nueva colaboradora al programa liderado por Adela González, 'Mañaneros'.

Una elección por parte de la cadena pública que no produjo mucho agrado entre la opinión pública. Y no porque este rostro icónico de la televisión de los años 90 provenga del universo Telecinco, sino por el último revuelo que protagonizó. Recordemos que fue vetada del grupo Mediaset por agredir físicamente a su compañero en un traslado en barca tras una gala de 'Supervivientes'.

Pero ahora parece que, meses después, Arantxa del Sol emprende un nuevo reto televisivo en TVE. Y tan solo una semana después de su incorporación, no han tardado en surgir informaciones que podrían dejarla en evidencia. Lo hacía este mismo martes, 28 de enero, Javi de Hoyos revelando las exigencias que habría solicitado la presentadora al espacio de Televisión Española.

| RTVE

"En todos los años que llevo en televisión, mira que he escuchado cosas. Pero el primer día que vas, ¿pedir todo esto?", ha expresado Lydia Lozano al conocer lo siguiente. La primera exigencia es sobre su maquillaje. Así lo ha explicado Javi de Hoyos: "Ella dice un tiempo exacto en el que deben estar maquillándola y peinándola. No puede ser más ni menos. Ha pedido que sean exactamente dos horas y media de maquillaje y peluquería".

La segunda exigencia de la presentadora sería un camerino con baño privado. "Nosotros que estamos de colaboradores, yo en 'D Corazón' y Lydia en 'Mañaneros', te atienden súper bien, pero no tienes un camerino privado, no te da tiempo" ha proseguido explicando el comunicador.

La tercera exigencia sería "quecompren revistas exclusivamente para ella, que tienen que llegar impolutas a su camerino, y que tiene que traerlas una persona concreta del equipo".

| YouTube

Y vamos con la última exigencia por parte de la nueva colaboradora. Sería un desayuno privado en su camerino. Al parecer, no está muy contenta con el catering que debe compartir con el resto de los compañeros. Solo quiere compartir espacio en plató con los demás.

Para terminar, Lydia Lozano ha confesado que prefirió no asistir a su puesto en el mismo programa para no encontrarse con Arantxa del Sol. De momento, la protagonista de toda esta historia no se ha pronunciado al respecto ni pidió no encontrarse con la periodista.