Kiko Matamoros assenyala Santi Acosta després de les seves paraules pels seus atacs a 'De Viernes'

Kiko Matamoros ha estat una de les figures més reconegudes de l'univers 'Sálvame', però també de Telecinco. Des que el 2023 Mediaset va cancel·lar el magazine, la relació de la cadena amb alguns dels col·laboradors ha estat nul·la fins han arribat a vetar alguns noms. És el cas del madrileny, que ara des de 'Ni que fuéramos' critica durament el programa de 'De Viernes'.

El col·laborador fa referència a ells irònicament com a "me cago en mi madre", cosa que no ha trigat a arribar a les orelles de Santi Acosta, presentador juntament amb Beatriz Archidona. Ha estat en una entrevista on el periodista ha opinat amb bon humor en conèixer aquest nom.

Durant la Quickieronda, secció de 'Ni que fuéramos Shhh' en la qual diversos periodistes entren per comentar algunes notícies de l'actualitat del sector, Kiko Matamoros va poder escoltar en directe l'opinió del presentador de 'De Viernes' sobre aquest assumpte.

| YouTube

"Jo m'ho prenc sempre tot bé. Crec que cadascú pot fer els acudits que vulgui i estan ben fets. I, potser, en algun moment, la caricatura és encertada. A més, em cauen bé tots", expressava Santi Acosta en el vídeo.

El presentador també va ser preguntat sobre si creia que Kiko Matamoros podria ser convidat al seu programa per fer un repàs sobre la seva vida: "Tots tenim una història. Totes aquestes històries són apassionants, súper interessants[...]No hi ha ningú que no pugui anar al nostre programa", va assegurar afirmant que l'ex de 'Sálvame' podria ser un convidat.

"O sigui que l'ex de Makoke està convidat a la cadena del davant", va expressar María Patiño en acabar de veure el vídeo. La presentadora fa al·lusió al seu company d'aquesta manera després del petit error que fa dies va tenir Telecinco aixecant el veto per uns segons en un rètol a 'TardeAR'.

| Mediaset

Després d'escoltar les declaracions, Kiko Matamoros va sentenciar Santi Acosta: "M'agradaria felicitar-lo a ell per la sang freda que té per parlar de certes coses. Que tingui la barra de dir que allà no hi ha ningú que no està convidat, quan no et poden nomenar, i que no hi ha ningú vetat. Cony. Sigueu una mica més seriosos perquè la gent al carrer no és tonta i no es xucla un dit".

María Patiño li va preguntar si en un hipotètic cas aniria com a convidat: "Jo quin problema tinc? Si em paguen com paguen normalment allà, hi aniria encantat. A més, m'encanta veure Santi perquè dona pas a publicitat i promociona els productes de Telecinco com ningú. I a més són molt respectuosos en les entrevistes. Són molt respectuosos i es porten molt bé", va assegurar amb sorna.