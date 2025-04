Gala Caldirola toca fondo en 'Supervivientes' y rompe a llorar por un motivo de peso

Esta no está siendo una semana nada fácil para una de las concursantes de 'Supervivientes'. Gala Caldirola está pasando por unos días de bajón que podrían provocar un nuevo abandono en esta edición. Aunque todavía no ha activado oficialmente el protocolo para abandonar Honduras, la modelo ha confesado su deseo de marcharse.

El anterior programa de 'Supervivientes' terminaba con una nominación sorpresa que nadie esperaba. Tras varias semanas de amistad conviviendo en Playa Furia, Pelayo Díaz decidía subir a la palestra a Gala Caldirola. El estilista apelaba a la falta de energía y fuerza que la modelo había demostrado en los últimos días y que habían culminado con su renuncia a la prueba de líder.

Además, las imágenes de la semana no hacían más que demostrar el importante bajón anímico de la concursante. En dichas imágenes, Gala Caldirola expresaba explícitamente su deseo de abandonar 'Supervivientes'. "No puedo más, necesito irme", lloraba, "ni me sale hacer nada porque para no hacerlo bien...".

| Mediaset

Por ello, Sandra Barneda decidía preguntarle directamente si había tirado la toalla. Ante esto, la concursante se abría en canal y confesaba la peliaguda situación emocional en la que se encuentra. "Es un cúmulo de cosas, llevo con muchos dolores de espalda, no puedo dormir... Estoy cansada, estoy triste", aclaraba la joven.

Se rompe en directo con Sandra Barneda

"He estado intentado que la mente no me gana, me encantaría poder sentirme diferente pero no lo logro. Estoy colapsada", le admitía a la presentadora, visiblemente afectada. De hecho, Gala Caldirola no podía evitar emocionarse mientras hablaba y estallaba en lágrimas. "Me está entrando ansiedad, no podía respirar", añadía.

Una situación de agotamiento que no es solo físico, sino también psicológico. "Me siento muy débil y me da pena estar así, me encantaría estar motivada pero no puedo", le comentaba a Sandra Barneda.

La presentadora trataba de darle apoyo a través de un tierno discurso en el que le mandaba fuerza. Sin embargo, la joven parecía no remontar y podría convertirse en la cuarta baja de 'Supervivientes 2025'. Si finalmente iniciara el protocolo de abandono, la ex-tronista podría seguir los pasos de Terelu Campos, Beatriz Rico y Rosario Matew, que ya decidieron poner fin a su aventura.