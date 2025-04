'Fiesta' revela el enfado de Anabel Pantoja en plena calle, con mensaje a Emma García

Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, aprovecharon el descanso de Semana Santa para trasladarse a Córdoba. Es la ciudad natal del fisioterapeuta donde, según ha revelado 'Fiesta', este participa activamente como costalero. David Rodríguez, visiblemente emocionado, formó parte del paso de La Esperanza, una de las hermandades con mayor arraigo y devoción en la capital cordobesa.

De este modo, Anabel Pantoja no estuvo sola durante estos días. Acompañada por un grupo de amigos y por la pequeña Alma, quien vivía por primera vez estas festividades, la joven mostró su apoyo a David Rodríguez a través de las redes sociales, dejando constancia del orgullo que siente por su pareja. No obstante, la presencia mediática en la procesión no fue del agrado de la sobrina de Isabel Pantoja, lo que acabó generando cierto malestar.

Según relató Arabella Otero, reportera de 'Fiesta', Anabel Pantoja se mostró incómoda con los periodistas que cubrían el evento religioso. La influencer les acusó de "estar persiguiéndole hasta en plena Semana Santa". "No le ha sentado muy bien que estemos aquí y al principio ha estado un poco nerviosa, aunque luego, hablando con ella sin cámaras, me ha mandado un beso para ti, Emma", añadió.

| Mediaset

El gesto de Anabel ha generado opiniones divididas entre los colaboradores del plató de 'Fiesta' porque, mientras algunos entienden su reacción, otros la critican abiertamente. Por ejemplo, Alexia Rivas ha considerado que la actitud de la influencer no se justifica ni siquiera por el contexto religioso. "Esta chica es siempre así, no tiene nada que ver con que esté viendo a la Virgen, cada día se parece más a su tía", decía la colaboradora de 'Fiesta'.

Incluso Amor Romeira, una de las defensoras más fieles de Anabel Pantoja, ha reconocido que esta vez su amiga "se ha equivocado". No obstante, pidió comprensión a sus compañeros, recordando que la influencer ha atravesado momentos difíciles en los últimos meses. Especialmente tras el ingreso hospitalario de su hija y la investigación a la que fue sometida por un presunto delito de maltrato infantil.