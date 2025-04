Alexia Rivas dice lo que muchos piensan sobre Carmen Borrego y la hace estallar

El ambiente en 'Vamos a ver' se caldeó durante en el último programa a raíz de un comentario de Alexia Rivas que encendió la mecha del conflicto con Carmen Borrego. La colaboradora no estaba dispuesta a tolerar más ataques hacia su hermana, Terelu Campos, ni a permitir que se reabran viejas polémicas familiares.

Todo comenzó mientras comentaban el cambio de estilo de Terelu Campos tras su experiencia en 'Supervivientes', con un look más relajado y una melena rizada que parecía haber gustado al equipo. Fue entonces cuando Alexia soltó una frase que desató el malestar de Carmen Borrego: "En maquillaje están súper contentos por lo que ahorran en laca". A lo que Carmen Borrego reaccionaba visiblemente molesta: "Alexia es la pera".

La tensión crecía cuando Alexia Rivas respondía sin filtro: "¿Por qué? Pero si dijiste que Terelu se producía demasiado cuando tú vas como una puerta". Sin amedrentarse, Carmen Borrego dejaba claro su punto de vista: "Yo voy como a mí me dé la gana. Cuando digo eso no lo digo con la maldad que lo dices tú, porque no soy como tú gracias a Dios".

| Mediaset

Posteriormente, 'Vamos a ver' también abordó la reciente terapia televisada que Carmen Borrego realizó junto a su hijo, José María Almoguera. La colaboradora aseguró que les resultó mucho más efectiva que una anterior sesión en privado, que no les ayudó como esperaban.

Alexia Rivas no dudó en lanzar otra pregunta punzante: "¿No era el momento o es que no os pagaban?". Carmen Borrego, visiblemente harta, no se cortó en responder: "Para mí es un trabajo, no me avergüenzo y lo cobro. Se lleva meses hablando de la relación con mi hijo en un plató, en la calle contesto a todos los compañeros. Si me ofrecen un trabajo y me interesa, lo hago".

Lejos de frenar el rifirrafe, Alexia Rivas le recordaba una contradicción del pasado: "Lo has hecho, no pasa nada, pero creo que tienes que aceptar un poco más las críticas". Carmen Borrego, dolida, replicaba con firmeza: "De las Campos se lleva hablando mucho, vuelves a ser injusta porque me siento en platós en los que cantidad de gente me dice que no les gustan las cosas". Pero Alexia Rivas insistía en su postura: "Pues no te las comes mucho porque me acabas de increpar".