Alba Carrillo arremete contra Telecinco por lo que han hecho con Terelu Campos

Tras su paso por 'Supervivientes', Terelu Campos sigue en el ojo del huracán. En su regreso a España, la colaboradora se ha encontrado con algunos detractores que la han señalado como una compañera altiva y prepotente. Fue Alessandro Lequio quien abrió la veda, que ya acumula todo tipo de opiniones y testigos que tratan de averiguar la verdad. Este domingo, 'D Corazón' ha querido profundizar en este asunto con la dura opinión de una de sus colaboradoras: Alba Carrillo.

Algunas voces se pronunciaron a favor de Terelu Campos, quien antes de su gran regreso a Telecinco fue tertuliana de varios programas de la cadena. "He compartido con Terelu trabajo en este programa y en Mañaneros y conmigo ha sido cariñosa, cercana y buena compañera", la defendía Alberto Guzmán, tajantemente. Una opinión con la que coincidía Gema Fernández, que aseguraba que "la Terelu de ahora no tiene nada que ver con la de antes".

| RTVE

Tras su intervención, llegaba el momento de Alba Carrillo, que no ha dudado en lanzar un dardo venenoso a Telecinco. Cabe destacar que la modelo fue una de las caras más habituales del Mediaset de 'Sálvame', colaborando y concursando en varios programas de la cadena. Sin embargo, la joven tuvo una salida muy sonada y precipitada debido a varios desencuentros con la dirección.

Por ello, Alba Carrillo ha aprovechado el momento para lanzar de las orejas a Terelu Campos. "El problema de Terelu ha sido irse de RTVE, porque cuando te vas a algunos sitios, abres la caja de Pandora" denunciaba la modelo. "Es un horror", seguía la tertuliana, haciendo referencia a los escándalos con los que se nutre la parrila de Telecinco.

Si bien la modelo ha asegurado que no tiene ningún problema con su ex compañera, también ha querido compartir algunas experiencias que ha vivido con ella. "Es una persona muy sensible y está hecha para ser tratada como una princesa", comentaba Alba Carrillo sobre los rumores de diva. "A todos nos maquillan con esponjas, pero a Terelu le gusta que las maquilladoras calienten sus manos, froten un poquito y le esparzan la base con los dedos", explicaba.