Emma García se pronuncia por primera vez en directo sobre las audiencias de 'Fiesta'

Kike Quintana ha vuelto a 'Fiesta' dos semanas después de su primera visita. En su momento, el periodista promocionó el nuevo 'Tardear' y cuestionó las audiencias del espacio conducido por Emma García. Ahora, Kike Quintana regresó al plató de Emma García y volvió a generar revuelo con sus declaraciones.

"Yo vengo con un objetivo", advirtió Kike Quintana al iniciar su intervención. Ante esta declaración, Emma García le recordó que en su anterior visita ya dijo lo que quiso y revolucionó el programa. "Yo vine un primer día a presentarme y a que me aceptases, estuve bien y hoy a lo que vengo es...", continuó diciendo el colaborador.

Al verse en pantalla junto a Emma García, Kike Quintana no dudó en destacar la buena pareja televisiva que formaban. "Mira qué parejón, es que esto en este programa es lo que hace falta para que la audiencia haga pum para arriba. Esto es gloria bendita", expresó el sobrino de Ana Rosa Quintana.

| Mediaset

Emma García no tardó en responder a la insinuación de que las audiencias no acompañan al programa. "Oye te digo una cosa, no estamos mal con la audiencia", replicó la presentadora. Sin embargo, Kike Quintana mantuvo su postura: "Ni bien tampoco y yo he venido a que eso cambie".

La presentadora insistió en defender los datos de 'Fiesta': "Estamos más bien que mal, si tenemos que elegir estamos más bien que mal. Ahora que siempre se puede estar mejor y yo agradezco todo". Ante esto, Kike Quintana apostilló: "Por apostillar, yo diría regulinchi".

Pese a las palabras de Emma García, la verdad es que 'Fiesta' está viviendo un momento muy complicado en audiencias, que pone en duda su futuro en Telecinco. De hecho, este domingo 16 de febrero,el programa se quedó en un escueto 8,6% y 831.000 espectadores. Sin embargo, 'Fiesta' subió al 11,8% en el público femenino.

Además de sus comentarios sobre la audiencia, Kike Quintana expresó su deseo de formar parte del equipo de colaboradores de 'Fiesta'. "Pero yo he venido aquí a firmar el contrato", recalcó. De este modo, la decisión sobre su incorporación quedó en manos del público presente en el plató. Aunque la mayoría votó a favor, algunas voces se mostraron en contra: "No quiero que vengas porque te metes mucho con la gente y eso no me gusta", dijo una espectadora.