Sara Carbonero da la sorpresa en su debut como reportera de 'Caiga Quien Caiga'

Sara Carbonero ha regresado a Telecinco una década después de dejar la sección de deportes de los Informativos, cuando en 2015 solicitó una excedencia. Su vuelta ha sido de la mano de 'Caiga Quien Caiga', este domingo 16 de febrero, debutando como reportera. Ha sido una colaboración puntual, que ha dejado grandes momentos para los espectadores.

Sara Carbonero ya había mostrado su interés por participar en el programa semanas antes. Durante un encuentro con el reportero Luis Fabra, expresó su entusiasmo por el regreso de 'Caiga quien Caiga' y dejó claro que le gustaría sumarse al equipo: "Estoy muy contenta. Si os falta una colaboradora, pues yo qué sé...", comentó en ese momento.

De este modo, este domingo 16 de febrero, Sara Carbonero se presentó ante las cámaras vestida con el icónico traje negro del formato para realizar un reportaje sobre Manuel Carrasco. "Es mi primer reportaje para 'Caiga Quien Caiga' y puede que también sea el último, pero no me importa porque voy a estar con el artista que más entradas vende", anunció.

| Mediaset

El momento más especial llegó cuando Manuel Carrasco apareció y, al ver a Sara Carbonero, celebró su presencia con un efusivo "¡Qué guay!", antes de fundirse en un abrazo con ella.

La complicidad entre ambos se hizo evidente cuando la periodista bromeó con el ambiente romántico de la semana: "Ha sido la semana del amor, San Valentín, san calentín", dijo provocando las risas del cantante, que no dudó en seguirle el juego. Cuando le preguntó qué canción elegiría para la ocasión, Manuel Carrasco respondió con humor: "'Amor planetario' tiene su puntito ahí picantón, no me acuerdo de la letra, aunque esté muy caliente".

Las risas continuaron con confesiones espontáneas: "Mira estoy sudando", dijo el artista, a lo que Sara Carbonero respondió: "y yo como un tomate". La entrevista se cerró con un peculiar toque de humor, en el que el cantante dio su opinión sobre el decreto 87/2025 para fijar el salario mínimo interprofesional y recordó lo "enamoradizo" que había sido en el pasado.

En audiencias, 'Caiga quien Caiga' subió 1,5 puntos tras su caída de la semana pasada en Telecinco, aunque siguió flojo con un 8,2% y congregó a 969.000 televidentes. El espacio subió al 9,3% entre los espectadores de 25 a 44 años.