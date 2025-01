Kike Quintana se atreve a señalar a Sonsoles Ónega tras lo que ocurrió en directo

El enfrentamiento entre Ana Rosa Quintana y Sonsoles Ónega parece no tener fin. Esta vez ha sido Kike Quintana, sobrino de Ana Rosa, quien ha avivado la polémica desde las gradas del plató de 'TardeAR' en su sección llamada "Fila Zero". El joven, que ha sido habitual en las indirectas a la competencia, no dudó en comentar con sorna el reciente incidente protagonizado por la presentadora de Antena 3.

El pasado miércoles, la noticia de que Telecinco había decidido devolver a Ana Rosa Quintana a las mañanas provocó un gran revuelo en la televisión. Justo en ese momento, Sonsoles Ónega abandonó el plató de su programa en Antena 3, lo que fue interpretado por muchos como una reacción al golpe que sufrió su audiencia. Este gesto no pasó desapercibido para Kike Quintana, quien decidió comentar el incidente en Fila Zero en 'TardeAR'.

"Qué disgustillo nos diste ayer ehh, yo me quedé un poco...", comenzó diciendo el sobrino de Ana Rosa Quintana, en tono de broma. Ante la respuesta de la presentadora, que restó importancia al comentario, Kike Quintana no pudo evitar lanzar una pulla. "A ver en parte estoy encantado las cosas como son porque también es verdad que a mí me da una oportunidad para crecer en solitario", dijo con ironía.

| Mediaset

"A ver, no estoy tan encantado como Sonsoles que se tuvo que salir del plató porque no se aguantaba ni los pedos", dijo Kike Quintana. Estas palabras provocaron las risas en el plató, y Ana Rosa Quitana, aunque esbozó una sonrisa, reaccionó rápidamente para reprender a su sobrino. "¡Pero quieres dejar en paz a Sonsoles!", le pidió entre carcajadas, antes de que el joven continuara con su discurso de humor.

"Yo estoy muy contento, las cosas como son porque así crezo, crezo no crezco, no como Marlasca. Es que estoy gagá, me va a venir muy bien irme de al lado de Ana Rosa porque ya ni me aguanto el pis, ni sé hablar bien", bromeó Kike Quintana.

Ana Rosa Quintana, no obstante, se mostró firme en su respuesta, pidiendo a Kike Quintan que no ofendiera a las personas mayores. "Oye no ofendas a las personas mayores porque yo todavía me voy a aguantar el pis muchos años y a ti no te voy a aguantar", le dijo. A lo que Kike respondió con una sonrisa: "Ay qué felicidad, oye tú por la mañana y yo por la tarde".