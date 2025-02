Audiencias: 'Caiga quien Caiga' sube, pero sigue flojo, ante el buen 'Lo de Évole'

'Caiga quien Caiga' sube 1,5 puntos tras su caída en audiencias en Telecinco, aunque sigue flojo con un 8,2% y congrega a 969.000 espectadores. Justo después, 'GH DÚO' sube en audiencias en late night hasta un 12,8% y 688.000: termina por encima del 20% en sus minutos finales. La entrevista a Fernando Simón en 'Lo de Évole' sube en laSexta a un estupendo 9,7% y 1.285.000 televidentes: crece al 12,6% en el target entre 25 y 44 años.

De este modo, el liderazgo de la noche es para 'La Película de la Semana: Una Boda Explosiva' en La 1 con un 11,6% de share y 1.376.000 espectadores. No obstante, también lidera su respectiva franja 'Una nueva vida' con un 11,9% y 1.016.000 fieles. 'Cuarto Milenio' se mantiene en audiencias en Cuatro a un estupendo 7,3% y 810.000 televidentes: sube a un 8,3% en target comercial.

Por su parte, 'Fiesta' no destaca en audiencias en Telecinco con un escueto 8,6% y 831.000: sube al 11,8% en el público femenino. 'La Roca' no destaca en audiencias en laSexta con un 4,6% de cuota y 433.000: gran minuto a minuto comenzando en un 2,1% y terminando en un 7,2%. Por su parte, 'Aquí la Tierra' sigue fuerte los domingos con un 11,6% de cuota, siendo el programa no informativo más visto del día al congregar 1.370.000 espectadores en La 1.

'Socialité' se queda en un pobre 8,6% y 556.000 fieles desde Telecinco: sube al 11% en el público femenino. 'D Corazón' con Anne Igartiburu sigue sin destacar en audiencias con un 7,7% y 558.000 seguidores en La 1.

'La Ruleta de la Suerte' lidera el mediodía en audiencias con distancia con un 18,2% y 1.317.000 desde Antena 3. La primera edición de Antena 3 Noticias es el informativo más visto del día con 2.138.000 seguidores junto a un 23%. Además, obtiene el minuto de oro a las 15:27h con 2.252.000 espectadores y un 23,6% de cuota.

Antena 3 lidera el domingo en audiencias

Antena 3 lidera en audiencias el domingo 16 de febrero con un 10,3% de share. La 1 se queda en segunda posición con un 9,9%, mientras que Telecinco está lejos con un pobre 8,6%. Por su parte, Cuatro con un 7,2% supera a laSexta, que se queda en quinta posición con un 5,3%.

Este domingo, 28M de espectadores vieron la televisión, lo que supone que el 59,5% de la población conectó en algún momento con alguna cadena. El consumo se eleva hasta los 181 minutos por persona.