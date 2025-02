Emma García paraliza 'Fiesta' en directo con una mala noticia para un colaborador

'Fiesta' ha sacudido la tranquilidad de uno de sus colaboradores con una noticia que afecta directamente a su entorno personal. Tras días de especulaciones, el espacio ha confirmado una inesperada noticia para Kiko Jiménez. Se trata de un movimiento inesperado por parte de Maite Galdeano, la madre de Sofía Suescun.

Durante la emisión del sábado, Omar Suárez adelantaba que tenía una información que no le gustaría a uno de sus compañeros. "Omar tiene todos los detalles, lo que sí sabemos es que os va a cambiar la vida a uno de vosotros", avanzaba Emma García, generando expectación en el plató de 'Fiesta'.

"Llega el momento de revelar el colaborador que a partir de hoy va a cambiar su vida, pasa de tener por fin una vida tranquila y sin problemas, a una vida turbulenta. Al principio del programa os enseñaba un terreno que estaba a la venta, pues bien ese terreno hace una semana y media que se ha vendido y la persona que lo ha comprado y que va a ser vecina de uno de nuestros colaboradores es Maite Galdeano", explicaba el periodista de 'Fiesta'.

| Mediaset

La noticia no tardó en generar la reacción de Kiko Jiménez, que mostró su preocupación ante la nueva decisión de la madre de su pareja "Me lo temía. Ya me había llegado esta información y no sabía si era cierta al cien por cien. No me quiero ni imaginar el suplicio que tiene que ser que tu madre a la que le has pedido espacio y tiempo y que está muy tranquila con su familia en Pamplona, que puede comprarse un piso en Pamplona haga esto".

El colaborador de 'Fiesta' no ocultó su malestar y cuestionó la actitud de Maite Galdeano al no aceptar la independencia de Sofía Suescun. "No lo veo un movimiento lógico", afirmaba con rotundidad. A su vez, Emma García compartía su opinión sobre la situación: "Sinceramente Kiko esto es una faena". "Es una faena porque perturba nuestra paz y tranquilidad. Toda persona tenemos derecho a ser libre", añadía Kiko.

"Nos planteamos y valoramos la posibilidad de buscar libertad y si tenemos que poner la casa en venta o en alquiler no nos va a temblar el pulso. Prevalece nuestra libertad y ser felices", sentenciaba Kiko Jiménez en 'Fiesta'.