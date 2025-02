Emma García es pronuncia per primera vegada en directe sobre les audiències de 'Fiesta'

Kike Quintana ha tornat a 'Festa' dues setmanes després de la seva primera visita. En el seu moment, el periodista va promocionar el nou 'Tardear' i va qüestionar les audiències de l'espai conduït per Emma García. Ara, Kike Quintana ha tornat al plató d'Emma García i ha tornat a generar enrenou amb les seves declaracions.

"Jo vinc amb un objectiu", va advertir Kike Quintana en iniciar la seva intervenció. Davant d'aquesta declaració, Emma García li va recordar que en la seva anterior visita ja va dir el que va voler i va revolucionar el programa. "Jo vaig venir un primer dia a presentar-me i a que m'acceptessis, vaig estar bé i avui al que vinc és...", va continuar dient el col·laborador.

En veure's en pantalla al costat d'Emma García, Kike Quintana no va dubtar a destacar la bona parella televisiva que formaven. "Mira quina parella, és que això en aquest programa és el que fa falta perquè l'audiència faci pum cap amunt. Això és glòria beneïda", va expressar el nebot d'Ana Rosa Quintana.

| Mediaset

Emma García no va trigar a respondre a la insinuació que les audiències no acompanyen el programa. "Escolta et dic una cosa, no estem malament amb l'audiència", va replicar la presentadora. No obstant això, Kike Quintana va mantenir la seva postura: "Ni bé tampoc i jo he vingut perquè això canviï".

La presentadora va insistir a defensar les dades de 'Festa': "Estem més bé que malament, si hem de triar estem més bé que malament. Ara que sempre es pot estar millor i jo agraeixo tot". Davant d'això, Kike Quintana va apostillar: "Per apostillar, jo diria regulinchi".

Malgrat les paraules d'Emma García, la veritat és que 'Festa' està vivint un moment molt complicat en audiències, que posa en dubte el seu futur a Telecinco. De fet, aquest diumenge 16 de febrer,el programa es va quedar en un escuet 8,6% i 831.000 espectadors. No obstant això, 'Festa' va pujar al 11,8% en el públic femení.

A més dels seus comentaris sobre l'audiència, Kike Quintana va expressar el seu desig de formar part de l'equip de col·laboradors de 'Festa'. "Però jo he vingut aquí a signar el contracte", va recalcar. D'aquesta manera, la decisió sobre la seva incorporació va quedar en mans del públic present al plató. Encara que la majoria va votar a favor, algunes veus es van mostrar en contra: "No vull que vinguis perquè et fiques molt amb la gent i això no m'agrada", va dir una espectadora.