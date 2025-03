Jarro de agua fría para Seyran tras lo que presencia de Ferit en 'Una nueva vida'

Nuevo revés para Seyran en 'Una nueva vida'. Lo que comenzó como una tranquila salida de compras con su madre y su hermana se convirtió en un tenso enfrentamiento. Al hacer una pausa en una cafetería, se encontró cara a cara con Zerrin, la madre de Pelin, que exigió hablar con Seyran en privado.

Ya alejadas del resto, Zerrin no tardó en ir al grano: esperaba que Seyran se disculpara por lo sucedido con su hija. Seyran intentó defenderse alegando que ya había pedido perdón y que no volvería a hacerlo. Sin embargo, la madre de Pelin en 'Una nueva vida' no aceptó su respuesta.

Zerrin fue más allá y recordó que Ferit y Pelin mantuvieron su relación incluso después del matrimonio, algo que Seyran siempre supo y nunca impidió. Además, descubrió que Esme, madre de Seyran, ignoraba toda la situación y no dudó en lanzar una advertencia: "Ferit le hizo promesas a mi hija y debe cumplirlas".

Seyran intentó marcar distancia en 'Una nueva vida' asegurando que ella no tenía nada que ver con las promesas de Ferit, pero Zerrin la señaló como responsable de todo lo ocurrido. "Eres la causa de todo", le recriminó sin miramientos.

Antes de despedirse, Zerrin fue tajante al acusarla de ser una persona interesada y dejó claro que esto no había terminado. "Nos volveremos a ver", sentenció, haciendo evidente que sus planes aún no habían concluido.

Con esta estrategia, Zerrin ha dejado claro su objetivo: romper el matrimonio entre Seyran y Ferit. Decidida a conseguirlo, la presionó para que fuera a su casa, amenazándola con contarle todo a Esme si se negaba. Sin otra salida, Seyran terminó aceptando sin imaginar lo que le esperaba.

Al llegar, lo primero que vio en el salón la dejó helada: Ferit y Pelin compartían risas y complicidad, como si nada hubiera cambiado. Para Seyran, fue un golpe inesperado, ya que estaba convencida de que su esposo había dejado atrás esa relación.

La jugada de Zerrin funcionó. En un instante, sembró la duda en Seyran, haciéndole creer que Ferit la sigue engañando y que su matrimonio no tiene futuro. Pero esto no es casualidad porque Zerrin busca que Seyran pierda toda confianza en Ferit y que el divorcio se acelere lo antes posible. Si su plan sigue adelante en 'Una nueva vida', Ferit volverá con Pelin y su hija cumplirá su deseo de casarse con él.