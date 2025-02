Nadie esperaba las palabras de Pilar Vidal sobre su relación con Sonsoles Ónega

Pilar Vidal se ha convertido en uno de los rostros habituales de nuestra televisión. Tras varios años en el sector, su fichaje por 'Sálvame' provoco su salto a la fama gracias al cariño de todo el público. Tras la cancelación del formato, Pilar Vidal se convirtió en una de las colaboradoras estrella de Atresmedia, incorporando 'Y ahora Sonsoles' y 'La Roca' a sus habituales colaboraciones en 'Espejo Público'.

En el podcast 'Chico de Revista', Pilar Vidal ha hablado de su participación en estos tres programas. De este modo, el matinal de Susanna Griso es el programa más especial para ella: "'Espejo Público' es mi casa".

"Empecé después de RTVE, hace ocho años, muchísimo antes de pandemia, que tengo vídeos en pandemia entrando desde mi casa. Yo me lo pasaba muy bien, cuando entonces no era todo corazón, había un poco, pero también hablaba de toros, de sucesos... Era una mezcla, pero me lo pasaba muy bien. Después de ir tanto tiempo les vas cogiendo cariño a todos", explicaba Pilar Vidal.

| YouTube: Zona Rainpod

No obstante, ha dejado claro que no cuenta con un gran sueldo en 'Espejo Público': "Siempre he ido por lo bien que me lo he pasado, porque es de informativos, no tiene un caché muy elevado". "Es un programa que no me gustaría perder y si lo tengo que perder me va a dar mucha pena. Ahí no he ido nunca por el tema económico, porque si hubiese mirado lo que pagaban...", añadía.

Sin embargo, la sorpresa ha llegado cuando ha hablado de su fichaje por 'Y ahora Sonsoles'. "Cuando empecé no me gustaba, no me sentía cómoda, me sentía muy constreñida", han sido las palabras de Pilar Vidal.

"Sigues estándolo", le lanzaba Arnau Martínez, presentador de 'Chico de Revista'. "Sí, pero ya no tanto, esta temporada me siento mucho más libre. Hay una mesa en la primera hora en la que me divierto mucho y puedo ser más yo. Me llevo muy bien con Sonsoles Ónega, hemos encajado, y ahora sé que me puede bromear y yo a ella. Eso es fundamental para mí. Es un programa en el que ya me divierto; podría divertirme más, pero ya me divierto", respondía Pilar Vidal.

| Atresmedia

Finalmente, también ha hablado de 'La Roca' y de su llegada al espacio de Nuria Roca: "Es el domingo, lo hace Cuarzo. Juanra Gonzalo (director de Cuarzo Producciones) es una de las primeras personas a las que yo conocí cuando me vine a Madrid hace 25 años. Estábamos en Onda Cero trabajando, coincidimos y desde entonces nuestras vidas han sido paralelas".

"Él me llevó a 'Viva la Vida' y es una de las personas en las que más confío para esto. Me dijo 'vente un día para probar' y ya me ha enganchado todos los domingos. Ahora no tengo domingos, ya no como en casa. Nuria Roca es maravillosa. Es valenciana y yo el único valenciano con el que no me llevo es Rafa Mora", ha concluido Pilar Vidal.