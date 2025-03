Esta es la verdadera razón de la ausencia de Isabel Jiménez en Informativos Telecinco

Informativos Telecinco sigue dando sorpresas. Hace dos semanas, Mediaset anunciaba la inesperada salida de David Cantero y el periodista emitía un comunicado en sus redes para agradecer sus casi quince años de trayectoria.

Desde que se hizo pública la noticia, no han parado de publicarse varios motivos sobre su salida. Pero la verdadera razón no se ha confirmado hasta que el periodista ha roto su silencio en un podcast. En él, declara que fue una marcha obligada porque notó que ya no le querían en su puesto.

Ahora, Informativos Telecinco se enfrenta a una nueva cuestión con sus trabajadores. Y es que Isabel Jiménez lleva una semana ausente del la edición del mediodía. Conduce estos informativos acompañada de su pareja televisiva, Ángeles Blanco, pero esta presentadora lleva presentando sola toda esta semana.

| Mediaset

Esta ausencia no se debe a que la comunicadora haya terminado su contrato con Telecinco, sino porque está trabajando en un nuevo proyecto televisivo en Cuatro, 'Mis raíces'. Un inédito espacio en el que Isabel Jiménez dará a conocer facetas desconocidas de los famosos que protagonizarán cada entrega.

En sus redes sociales ya ha expresado que se encuentra "grabando" su nuevo proyecto televisivo y para ello ha viajado hasta Asturias donde ha visitado las playas de Gijón. Una instantánea que ha compartido en sus stories acompañado de un texto: "Mar, donde sea y cuando sea".

Con 'Mis raíces', la presentadora se adentrará en su entorno más personal para descubrir sus orígenes, sus motivaciones y sus principios más íntimos, con los testimonios de personas esenciales en sus vidas como abuelos, padres, hijos y amigos. Está realizado en colaboración con La Coproductora y NSN.

| @isabeljimenezt5

Será el primer proyecto en solitario de Isabel Jiménez tras su fichaje por Informativos Telecinco hace 14 años. Un nuevo proyecto que compaginará como decimos con su labor en la edición del mediodía, que actualmente presenta junto a Ángeles Blanco.

De este modo, 'Mis Raíces' se suma al catálogo de formatos de entretenimiento para el prime time de Cuatro. La cadena secundaria también cuenta con 'Viajando con Chester' de Risto Mejide como otro de sus programas de entrevistas. Más allá de los fijos -'Código 10', 'Horizonte' y 'Cuarto Milenio', Cuatro también cuenta con una larga lista de formatos como 'Planeta Calleja', 'Viajando con Chester', 'Callejeros', 'Fuera de Cobertura', 'Los Gipsy Kings' o '¿Quién quiere casarse con mi hijo'?.