David Cantero rompe su silencio sobre su salida obligada de Informativos Telecinco

David Cantero por fin ha confirmado los verdaderos motivos de su salida de Informativos Telecinco. Aunque no ha sido un despido, el comunicador ha desvelado que fue una marcha obligada porque notó que ya no le querían en su puesto. Unas palabras que confirman todos los rumores que se han publicado recientemente sobre su salida.

"La empresa está buscando abaratar costes", ha sentenciado David Cantero en el pódcast 'Lo que tú digas'. En los últimos días ya habían salido a la luz estos rumores, motivo por el que también María Casado ha seguido presentando en solitario.

"Yo hubo un momento en el que dije: tú quieres que me vaya y yo casi que ya quiero irme. Digo que fue amistosa, porque lo ha sido, hemos charlado... Cuando tú estás en una cena y sientes que alguien está incómodo contigo. Notas que algo pasa, que algo hay, alguien quiere quitarte del medio", ha explicado con un tono serio.

| Lo que tú digas (podcast)

"Las direcciones cambias, hay gente a la que le gustas más y otros a los que le gustas menos. Hasta el último momento yo he estado bien, he estado apoyado por mi equipo, por la dirección de informativos... De pronto ya notas que todo se ha enrarecido y charlas con la dirección y a lo mejor lo mejor es esto. ¿Qué iba a trabajar dos, tres o cuatro años más? Si íbamos a estar un poco incómodos, me voy y ya está"

Además, ha desvelado que el salto al fin de semana fue un punto de inflexión en su papel a Informativos Telecinco: "Cuando me pasaron al fin de semana fue el punto en el que empecé a notar que algo pasaba. Pensaban que yo a lo mejor iba a decir que no, que no me iba a hacer mucha gracia, pero me fui encantado. Me venía bien un cambio. Soy un soldado, un empleado, donde me mandes y requieras mi trabajo allí voy a ir".

Además, ha dejado claro que justo ahora, junto a María Casado, estaba en su mejor momento, por lo que el final ha sido duro. "Para mí ha sido duro irme en un momento en el que no tenía pensado irme", ha explicado.

"Las dinámicas de las empresas son a veces incomprensibles. A mí se me ha dado una explicación lícita, pero no tiene que ver con mi forma de hacer. Son otros asuntos", ha confirmado.