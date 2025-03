El nuevo proyecto de David Cantero tras su inesperada salida de Informativos Telecinco

David Cantero tiene un nuevo proyecto alejado de la televisión. Su inesperada despedida de Informativos Telecinco tras 15 años siendo uno de los rostros más reconocidos generó numerosas especulaciones. Ante las dudas, el propio periodista aclaró los motivos de su marcha: "La empresa está buscando abaratar costes".

En una entrevista, concedida al pódcast 'Lo que tú digas', David Cantero explicó el motivo de su salida: "Hubo un momento que lo vi venir. Las empresas de televisión a veces entran en un periodo de desconcierto. No te puedo explicar los detalles de mi salida porque es muy complicado, pero la empresa está buscando abaratar costes".

"Hasta el último momento he estado bien, pero de repente notas que la relación se ha enrarecido un poco, charlas con la dirección y decides que lo mejor es esto. Si íbamos a estar incómodos, me voy y punto. Ha sido duro irme en un momento en el que no tenía pensado hacerlo", afirmó David Cantero.

| Lo que tú digas (podcast)

"Cuando me pasaron al fin de semana fue el punto en el que empecé a notar que algo pasaba. Pensaban que yo a lo mejor iba a decir que no, que no me iba a hacer mucha gracia, pero me fui encantado. Me venía bien un cambio. Soy un soldado, un empleado, donde me mandes y requieras mi trabajo allí voy a ir", añadió sobre su inesperada salida.

Ahora, unas semanas después de su salida de Informativos Telecinco, David Cantero ha dado a conocer su próximo proyecto. A través de sus redes sociales, el periodista anunció que una de sus obras formará parte de la 'Top Selection Berlín 25', una exposición organizada por Pittui Amo. Esta tendrá lugar en la BBA Gallery de Berlín del 9 al 14 de diciembre. Un desafío que afronta con entusiasmo.

La pieza que exhibirá lleva por título 'La delgada línea', un óleo sobre papel y tabla que realizó entre septiembre y octubre de 2024. Junto con esta noticia, David Cantero aprovechó para animar a sus seguidores de Instagram a conocer su faceta artística: "Mi perfil de arte necesita ahora más seguidores. Estaré muy agradecido si os pasáis por CanteroArte y echáis un vistazo".