El inesperado nuevo proyecto de Carlos Latre que tiene fecha de estreno en Telecinco

Carlos Latre sigue consolidándose como una de las figuras clave en la programación de Telecinco. Tras su paso por Atresmedia y su breve experiencia al frente de 'Babylon Show', el humorista ha encontrado un nuevo hogar en Mediaset. De hecho, esta misma semana, de forma sorprendente, Carlos Latre se pone al frente de un nuevo proyecto en Telecinco.

Desde su incorporación como colaborador en 'El Programa de Ana Rosa' el pasado mes de febrero, Carlos Latre ha ido sumando proyectos en la cadena. De hecho, este miércoles será uno de los protagonistas estrella de 'Universo Calleja', el nuevo programa de viajes de Jesús Calleja, en el que vivirá una experiencia única en Nepal. Sin embargo, justo después, Carlos Latre seguirá en las pantallas de Telecinco.

El mismo miércoles 26 de marzo, Telecinco estrenará en late night 'El rey del mando'. A partir de la 1:00h, en late night, tras 'Universo Calleja', los espectadores podrán disfrutar de este nuevo formato de zapping en el que Carlos Latre jugará un papel fundamental.

Según ha adelantado Telecinco, el humorista será la voz en off que narrará algunos de los momentos más memorables de la historia de Mediaset. Anécdotas, nostalgia y grandes dosis de humor serán los ingredientes principales de este programa semanal, que también contará con las icónicas imitaciones de Latre.

'El rey del mando' se suma a la tradición de espacios de zapping en Telecinco. El más recordado es 'Toma salami', que contaba con la locución de Javier Capitán y repasaba instantes inolvidables de programas y series de la cadena.

Sin embargo, la agenda televisiva de Carlos Latre en Mediaset no se detiene ahí. Además de su participación en 'Universo Calleja' y 'El programa de Ana Rosa', dará el salto a uno de los formatos más consolidados de Telecinco. Carlos Latre será jurado en la undécima edición de 'Got Talent', donde compartirá mesa con Risto Mejide, Paula Echevarría y Lorena Castell. De este modo, tomará el testigo de Florentino Fernández, que a su vez ocupará su lugar en 'Tu cara me suena'.