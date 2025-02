Nadie esperaba lo que ha hecho David Rodríguez: abandona a Anabel Pantoja en Canarias

La investigación en torno a Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, por un presunto delito de maltrato infantil sigue su curso. La pareja, que se encuentra en un momento especialmente delicado, ha sido vista en los últimos días por los reporteros que buscan captar alguna imagen de ellos juntos. Aunque Anabel Pantoja compartió recientemente una fotografía en la que aparece con David Rodríguez y la pequeña Alma, los rumores sobre una posible crisis en la relación no dejan de crecer.

Esta semana se ha conocido que ambos han optado por contratar equipos de abogados distintos, lo que podría responder simplemente a una estrategia de defensa en el caso. Además, Leticia Requejo reveló en 'Tardear' una información exclusiva sobre la denominada 'Operación salvar a David'. Se trata de una iniciativa liderada por Mariló, quien fuera amiga íntima de Isabel Pantoja, con el objetivo de demostrar que David "ha sido siempre un buen padre".

En un nuevo giro en el caso, la periodista Arabella Otero informó en 'Fiesta' que David Rodríguez está a punto de abandonar la isla para regresar a Córdoba. La razón principal de este desplazamiento es el fin de su baja por paternidad, lo que lo obliga a reincorporarse a su trabajo. "Tiene que regresar al trabajo y va a poner rumbo a Córdoba en las próximas horas", desvelaba la periodista a Emma García.

| Fiesta, Telecinco

Por su parte, Marisa Martín Blázquez ha aportado más detalles sobre la relación de la pareja. Las recientes imágenes de Anabel Pantoja junto a su madre, sin la presencia de David Rodríguez, han avivado aún más las especulaciones. Según la colaboradora de 'Fiesta', el distanciamiento entre el joven y la familia de su pareja se habría intensificado tras su declaración ante el juez.

"David, en su declaración ante el juez, contó algo que a Anabel, y en especial a Merchi no le hizo ninguna gracia. Me cuentan que Anabel, por ser su pareja, no le dio más importancia, pero que Merchi sí que se lo habría tomado especialmente mal", explicaba Marisa Martín Blázquez.

De este modo, según la periodista de 'Fiesta', la decisión de David Rodríguez de regresar a Córdoba no solo se debe a la finalización de su baja paternal. Y es que habría grandes tensiones con la familia de Anabel Pantoja: "Hay varios familiares de Anabel que se están posicionando claramente más a favor de Anabel que de David".