Comunicado de Emma García tras lo ocurrido con Ágatha Ruiz de la Prada en 'Fiesta'

Emma García ha emitido un comunicado urgente a través de sus redes sociales tras el revuelo generado por los comentarios de Ágatha Ruiz de la Prada en 'Fiesta'. La diseñadora, durante una entrevista en la que hablaba de su nuevo hogar, utilizó unas palabras que han generado gran controversia. De hecho, la cantante Lolita Flores ha sido una de las críticas contra 'Fiesta', pidiendo responsabilidades al programa

"Estoy viviendo como las gitanas, no tengo de nada, ni luces, ni cocina, ni lavabo, ni sofá. Estoy en mi casa vieja, pero completamente desmantelada", eran las controvertidas palabras de Ágatha Ruiz de la Prada.

"Te has pasado 100 pueblos, basta de racismo. Hay gente desgraciadamente que no pueden vivir como tú porque no tienen trabajo, gitanos o payos. La verdad es que te consideraba una mujer íntegra, veo que no Ágatha Ruiz de la Prada, qué decepción", estallaba Lolita en sus redes sociales.

"Soy gitana y llevo mi cabeza muy alta. No me gustan esos comentarios ni que una presentadora como Emma García lo deje pasar, ni un programa como 'Fiesta' no diga nada y deje ese comentario pasar por alto", añadía.

| Mediaset

De este modo, Emma García ha querido aclarar la situación mediante un comunicado público. "En nombre de 'Fiesta' y como presentadora del programa, pido sinceras disculpas por las desafortunadas palabras de Ágatha Ruiz de la Prada el pasado sábado", comienza el mensaje de la comunicadora.

Además, Emma García explica que no escuchó el comentario en directo debido a un posible error en la comunicación interna del programa. "Entiendo vuestro malestar y vuestro dolor y me da mucha rabia no haberlo escuchado en directo (en ese momento debió de decirme algo por pinganillo la directora y no nos enteramos ninguna de las dos) porque no lo hubiéramos dejado pasar, os lo aseguro", añadía.

Emma García también ha destacado su firme postura contra cualquier tipo de comentario que falte al respeto a las personas y comunidades: "Ni ese comentario ni ningún otro que pueda faltar al respeto de nadie. Sabéis lo rotunda que soy siempre con este tipo de comentarios y el respeto que tengo, tenemos, a todas las personas y a todas las comunidades y en especial, a vosotr@s".

Para finalizar, la presentadora de 'Fiesta' ha enviado un mensaje de apoyo a la comunidad afectada: "Os mando un abrazo enorme y mi deseo de que sintáis mi cariño desde aquí y desde nuestro programa 'Fiesta' el próximo fin de semana", concluía.