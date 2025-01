Las palabras de Emma García que señalan a Isabel Pantoja en el peor momento de Anabel

El ingreso hospitalario de Alma, la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez, ha provocado que el clan Pantoja se haya reunido en Gran Canaria. Sin embargo, esta muestra de unidad no ha servido como ocasión para un acercamiento entre Isabel Pantoja y sus hijos, Isa Pantoja y Kiko Rivera. A pesar de estar presentes, no han coincidido en sus visitas a la pequeña, ingresada en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno.

Este hecho ha sido objeto de debate en el programa 'Fiesta'. "Pienso que no hay excusa tampoco para no visitar a tu hija al hospital cuando está mala. No la felicitó ni siquiera cuando anunció su embarazo", arrancó Alexia Rivas, a lo que Emma García reaccionó: "La relación es nula".

"Creo que tampoco era el momento de poner reglas o esquivar a tus hijos en el hospital. Es un momento muy crítico y doloroso. Isa y Kiko no las han puesto", añadió Emma García. Sin embargo, Almudena del Pozo la contradijo: "Isabel Pantoja no ha puesto reglas. Fue allí en cuanto supo esto. Ha coincidido con sus semanas de descanso. No ha puesto ninguna regla".

| Telecinco

La colaboradora defendió el comportamiento de la tonadillera: "Ha estado con Anabel en horas en las que entendía que debía estar, dado que iba a estar más sola por la noche. No creo que la debamos criticar". Sin embargo, Nieves Herrero consideró que esta situación podría haber sido un puente hacia la reconciliación: "Esta ruptura que ha sido total, creo que Alma podría haber sido el nexo de unión".

"De alguna manera, ya lo ha hecho. Nadie se lo ha pensado y han ido a verla", reflexionó Emma García en 'Fiesta'. "No era momento para ponerse a hablar de ciertas cosas, dado que hay muchas rencillas. Pero sí que era el instante de mirarse un poquito en una cercanía, en una situación en la que estás en un hospital. Al final, la vida te pone en tu sitio", añadía la presentadora.

Emma García concluyó con una reflexión que arrancó un caluroso aplauso del público de 'Fiesta': "La vida te pone en tu sitio en estas situaciones. En ese instante, miras a tu madre o a tu hermana y no te vas a poner a hablar, pero sí igual sale un pequeño gesto para dar un paso. Ahora bien, lo importante ahora es que la pequeña Alma se recupere".