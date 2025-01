La inesperada confesión de David Cantero sobre los cambios en Informativos Telecinco

Amigos desde hace casi dos décadas, María Casado y David Cantero han vuelto a coincidir en lo profesional como presentadores de Informativos Telecinco. El dúo se ha convertido en el rostro de los informativos en su edición de fin de semana, pero, este sábado, hicieron una aparición extra. Ha sido en el programa 'Fiesta', conducido por Emma García, donde han mostrado su cara más amigable y la gran complicidad que existe entre ellos.

"Él fue de los últimos en enterarse", aseguraba María Casado entre risas respecto a su incorporación a Telecinco el pasado septiembre. Se habían conocido casi 20 años atrás, en un plató de TVE en 2006. "Tenía 26 años y estaba en la cola del paro. Me llaman para hacer un casting, el viernes lo hago y el sábado estoy en plató con él", rememoraba la presentadora. "Fue su primer informativo", le respondía con orgullo su compañero.

| Mediaset

"Desde el primer momento hemos tenido la misma química en plató", añadía David Cantero: "20 años después aún la mantenemos". Volviendo a la incorporación de María Casado en septiembre de 2024, el periodista explica como ya había hecho pruebas con otras compañeras. "De repente, me dicen que tienen una sorpresa: era María. No hizo falta hacernos prueba y eso no suele pasar", explicaba.

Una complicidad que traspasa la pantalla y que, según afirman, les permite "jugar" en pantalla. "Una de las cosas más difíciles es poder ser uno mismo frente a las cámaras", aseguraba David Cantero. Sin embargo, trabajar juntos les ha permitido mostrarse mucho más naturales. "A la hora de ser rigurosos y serios, lo hacemos, pero también nos podemos permitir sacar ese lado más nuestro, cotidiano y gamberro".

Durante el programa, los presentadores se han animado a compartir algunas de sus anécdotas y secretos sobre el plató de Informativos Telecinco. "Todavía me pierdo con algunas nuevas reformas", aseguraba entre risas David Cantero, "he llegado a hacer una vuelta entera buscando mi cámara", se reía.

También han aceptado poner a prueba su amistad enfrentándose al quiz de 'Fiesta'. Respondiendo preguntas como los motes de la infancia de David Cantero o el deporte que practica María Casado, los presentadores han impresionado a los colaboradores del programa. "Somos absolutos fanes vuestros", les aseguraba Emma García, que alababa el trabajo y complicidad de sus compañeros de cadena.