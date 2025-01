Lolita Flores estalla y pide rectificación a Emma García por un comentario racista

El pasado sábado, Ágatha Ruiz de la Prada visitó 'Fiesta' para presentar su nuevo libro. Durante la charla con Emma García, la diseñadora compartió detalles sobre su vida personal y profesional. Sin embargo, un desafortunado comentario sobre los gitanos desató una ola de indignación, especialmente de Lolita Flores, quien no dudó en manifestar su enfado.

Ágatha Ruiz de la Prada relató que estaba viviendo en una casa que necesitaba reformas mientras esperaba mudarse a su nuevo hogar. "Estoy viviendo como las gitanas, no tengo de nada, ni luces, ni cocina, ni lavabo, ni sofá. Estoy en mi casa vieja, pero completamente desmantelada", dijo.

Estas palabras ofensivas y cargadas de prejuicios hicieron que Lolita Flores respondiera contundentemente desde su cuenta de Instagram. La artista publicó un vídeo del momento: "Qué pena que aún hables así de los gitanos, yo soy gitana y no hablo de que vivo como una paya". También incluyó la cita de la diseñadora para recalcar su molestia: "Ágatha Ruiz de la Prada: 'Yo estoy viviendo como una gitana' ¿Qué os parece?".

| Mediaset

Lolita Flores no se quedó ahí y lanzó una crítica directa a la diseñadora, acusándola de racismo: "Te has pasado 100 pueblos, basta de racismo. Hay gente desgraciadamente que no pueden vivir como tú porque no tienen trabajo, gitanos o payos. La verdad es que te consideraba una mujer íntegra, veo que no Ágatha Ruiz de la Prada, qué decepción".

Además, la cantante señaló a 'Fiesta' y a Emma García por no haber reaccionado al comentario. "Soy gitana y llevo mi cabeza muy alta. No me gustan esos comentarios ni que una presentadora como Emma García lo deje pasar, ni un programa como 'Fiesta' no diga nada y deje ese comentario pasar por alto", expresó.

"En fin, yo a lo mío, pero a los míos no los compares con tus desastres querida. Comentarios racistas no, a estas alturas no, deberíais disculparos", escribió Lolita Flores, exigiendo una rectificación pública. Sin embargo, casi dos días después de lo ocurrido y uno de la publicación de Lolita Flores, el programa no ha rectificado tras la polémica.