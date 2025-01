Juan Luis Galiacho amenaza con abandonar 'Fiesta' tras una información falsa

Este domingo, Juan Luis Galiacho protagonizó un momento de reflexión y disculpa en 'Fiesta' de Telecinco. Emma García abrió el tema preguntando: "¿Qué pasó aquí el domingo pasado?". Todo en referencia al desencuentro ocurrido la semana anterior entre Juan Luis Galiacho y Alejandro Entrambasaguas sobre una información relacionada con Victoria Federica.

Juan Luis Galiacho había afirmado que Victoria Federica, junto a Pablo y Juan Urdangarín, volaron el pasado 3 de enero a Abu Dabi en un jet privado valorado en 90.000 euros, facilitado por el rey emérito para visitar a sus nietos. El periodista incluso detalló un incidente que habría ocurrido durante el vuelo: "Victoria Federica se da cuenta de que se ha dejado su bufanda en la sala VIP. Manda rápidamente a alguien a recogerlo, pero los operarios que trabajan a pie de pista van con guantes y Victoria ve una manchita y montó la guerra mundial".

Sin embargo, esta versión fue rápidamente desmentida por Alejandro Entrambasaguas, quien aseguró en 'Fiesta' que los tres jóvenes viajaron en un vuelo comercial ordinario. Kiko Jiménez corroboró esta versión, afirmando que él mismo coincidió con ellos en el avión,acompañado por Sofía Suescun, durante su viaje a Abu Dabi.

| Mediaset

Juan Luis Galiacho, visiblemente afectado, asumió su error públicamente: "He pedido perdón en El Cierre Digital y pido perdón públicamente aquí. El que está en los campos de batalla y en primera línea del periodismo a veces se la cuelan. Reconozco mi error, pido disculpas y estoy a disposición de lo que decida el programa. Si me tengo que marchar, me marcho".

La reacción de Emma García en 'Fiesta' fue inmediata y contundente. "Por nada del mundo. Menos por una información falsa que a todos nos pueden colar, te vas a ir tú de 'Fiesta'. Te necesitamos, te queremos y te apreciamos".

Juan Luis Galiacho reflexionó sobre la situación, subrayando la importancia de la credibilidad en el periodismo: "El periodista es su firma y su credibilidad. En el momento en el que la perdemos, perdemos todo. Es lo que le transmito a todos los alumnos en la universidad".

Finalmente, explicó las circunstancias de su error: "Me he equivocado y ya está. Lo más interesante de esta profesión es que te equivocas y sigues. Sigues pisando minas y aprendiendo. Te crees a la fuente, pero a la fuente le metieron una trampa".