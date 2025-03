'Maestros de la Costura Celebrity' expulsa a su concursante más rebelde y una repesca

Estamos en la mitad del camino de 'Maestros de la Costura Celebrity'. La 1 volvió a emitir ayer, 6 de marzo, un nuevo programa lleno de emoción, presión por querer continuar y muchas sorpresas... La entrega estuvo marcada por un homenaje a Lorenzo Caprile, invitados de lujo como Rossy de Palma, Marta Sánchez y Pelayo Díaz, una prueba de eliminación y la esperada repesca.

En la primera prueba, debían reproducir cuatro vestidos confeccionados por la propia Rossy de Palma. Unas piezas pertenecientes a su mundo surrealista, libre y rotundo. Los aprendices no participaron solos, ya que María Escoté también se animó a participar homenajeando a su amiga cosiendo un vestido de plumas a su más puro estilo.

El mejor de la prueba fue Eduardo Casanova, que replicó exactamente igual un vestido de lentejuelas en tonos morados. Carmen Farala volvió a dejar con la boca abierta al jurado y a Laura Sánchez le faltó "más volumen". Óscar Higares sorprendió con un vestido "muy bien conseguido" quedando tercero. Edu Soto acertó con la propuesta mientras que La Terre decepcionó con un último puesto. A Pilar Rubio no le funcionó arriesgar con la lentejuela quedando en sexta posición y Mónica Cruz convenció con un "vestido precioso", a pesar de la tela.

| RTVE

En la prueba por equipos vivieron todo un homenaje que hizo llorar a Lorenzo Caprile por sus 30 años de carrera. Y recibieron la visita de Marta Sánchez que fue la encargada de formar los equipos. De un lado, Eduardo Casanova, Terre, Carmen Farala y Laura Sánchez. Del otro, Edu Soto, Óscar Higares, Mónica Cruz y Pilar Rubio. Pero la última palabra la tuvo Caprile, que eligió como jefes de taller a Terre y Óscar, dos aprendices que nunca habían asumido ese rol.

Aquí el equipo verde de Terre tuvo que reproducir el vestido que llevóSilvia Abascal en la gala de los Goya 2011. El de Óscar el vestido que llevó Marta Díaz al festival de Cannes en 2023. Al terminar, el equipo verde se llevó la victoria y Óscar Higares fue nombrado mejor aprendiz.

Como novedad, esta vez el taller podría recuperar a un aprendiz expulsado. Silvia Superstar, Rosa López, Canco Rodríguez y María Esteve se enfrentaron a la temida repesca confeccionando un corsé al más puro estilo Caprile. Después de una batalla, fue Canco Rodríguez quien recuperó su plaza en el taller.

| RTVE

El último reto fue confeccionar un pantalón fantasía a medida para una modelo. Óscar Higares, Mónica Cruz, Pilar Rubio y Edu Soto se enfrentaron a esta prueba de eliminación. La creatividad de algunos se desbordó y otros se perdieron en la técnica. Mónica Cruz no terminó de entender el patrón de su falda-pantalón, y Edu Soto apuntó demasiado alto. Pilar Rubio acertó plenamente y Óscar Higares lo clavó.

Y llegó el momento de conocer al expulsado. Tras la deliberación, y después de un combate entre Mónica y Edu, los jueces decidieron que: "El aprendiz que no continúa en el taller es Mónica".