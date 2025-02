Montoya se cuela en Informativos Telecinco con María Casado y David Cantero

La última edición de 'La Isla de las Tentaciones' se ha convertido en todo un fenómeno a nivel mundial. No solo lo está petando en audiencias semanalmente, sino que se ha hecho viral en redes sociales como 'TikTok' o 'X', donde acumula comentarios de usuarios de todo el mundo. Y ha sido gracias a Montoya, el concursante estrella de la octava temporada y que ya se postula como próximo 'Superviviente'.

José Carlos Montoya, conocido como Montoya, se ha convertido en la gran revelación televisiva de la temporada. Las imágenes en las que arranca a correr por la playa tras ver a su pareja, Anita, acostándose con su tentador, Manuel, han dado la vuelta al mundo. Por detrás, Sandra Barneda le persigue al grito del ya mítico "Montoya, por favor", lema al que todo tipo de empresas internacionales ya se han unido para promocionarse.

Ahora, el meme viral también se ha colado en el 'Informativos Telecinco' liderado por María Casado y David Cantero, que han vuelto a demostrar su gran complicidad juntos. "¿Recuerdan algún otro programa español de televisión que haya provocado tantas reacciones y tantos memes como este?", se preguntaba el presentador de la cadena.

"Ya les digo yo que no", le contestaba su compañera, que se ha declarado fan de 'La Isla de las Tentaciones' y Sandra Barneda. "Esa secuencia persiguiéndole por la playa es cine. Es maravilloso", ha explicado María Casado, antes de entrar en detalles de cómo las cuentas oficiales de Disney o Eurovisión se han hecho eco de la escena protagonizada por Montoya.

Sin embargo, el verdadero guiño ha llegado al final del informativo, cuando ha sonado la alarma que anuncia las infidelidades en el programa. "David, hay más imágenes para ti", le advertía la presentadora, emulando a Sandra Barneda. Aunque él aseguraba no haber hecho nada, María Casado seguía en su papel: "¿Quieres ver las imágenes solo o con tus compañeros?". "Siempre con mis compañeros", le respondía Cantero, entre risas.

"No te puedo creer", exclamaba entonces ella, que no podía contener más su risa. "Por curiosidad, tú que sigues el programa, ¿Quién es tu tentación?", se interesaba David Cantero. "Yo creo que me quedo con Sandra", ha respondido su compañera, causando risas en el plató.