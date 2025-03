David Broncano para los pies a Rosa López en 'La Revuelta' por sus repetidas palabras

Este jueves, 6 de marzo, acudió al programa de 'La Revuelta' Rosa López. En estas últimas semanas, la cantante está visitando varios espacios de La 1 con motivo de la presentación de su nuevo single 'Lolamento'. Primero en calidad de concursante en 'Maestros de la Costura Celebrity', después en el estreno de 'José Mota No News' y ahora como invitada en el programa de David Broncano.

Durante la entrevista, Rosa López se mostró llena de emoción y hasta un poco nerviosa. La artista sorprendió con unos regalos muy especiales que conectan su yo del pasado con el actual. De la actualidad su nuevo disco que saldrá este verano y del pasado el folio que le confirmaba que estaba dentro de Operación Triunfo.

Además, le regaló una camiseta con una frase viral que caracterizaba a aquella Rosa López de apenas 20 años: "Me he equivocao, ole". Una expresión espontánea que hizo que quedase bautizada por Alejo Stivel como "Rosa de España".

| RTVE

Una entrevista llena de emociones y recuerdos en la que Rosa López se mostró ansiosa. "¡Estoy atacada! Porque me pongo tan nerviosa... Me encanta el programa, lo veo siempre", fueron las primeras palabras de la artista al entrar en el teatro. "Te lo juro que hoy Rosa está living a celebration más que nunca", bromeó la invitada que no pudo evitar parar de hablar interrumpiendo a David Broncano en diversas ocasiones.

Pero el momento más hilarante llegó cuando el jiennense intentó promocionar el proyecto que venía a presentar Rosa López. Un momento que fue complicado, debido a que la cantante no paraba de hablar. "Hoy, presentando su nuevo sencillo...", expresó David Broncano intentando introducir el single. Pero le fue imposible, ya que la cantante se puso a contar quién había producido la canción.

"Estoy intentando presentarlo Rosa", avisó el presentador de 'La Revuelta' colocando el cartel en la mesa. "Es que estoy nerviosa, me he creído yo que me habías dicho que lo hiciese yo", confesó 'Rosa de España'. A lo que, entre risas, David Broncano expresó "Para una vez que quiero presentar algo de una artista. Lo voy a decir rápido para que no me corte más". Rosa López, avergonzada, exclamó: "¡Qué desastre soy!".