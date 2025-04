Carmen Borrego estalla contra 'Fiesta' y responde a las declaraciones sobre su pasado

Desde que Terelu Campos abandonó 'Supervivientes' son muchas las personas, públicas y anónimas, que han criticado a la colaboradora. En su regreso a España, se ha encontrado con algunos detractores que la han señalado como una compañera altiva y prepotente. Todo surgía tras unas declaraciones de Alessandro Lequio, que aseguraba que la tertuliana habría contratado a una chica solo para que le llevara el cenicero.

Ahora, han surgido nuevos rumores que persiguen a su hermana, Carmen Borrego. Este fin de semana el programa 'Fiesta' contó con un testigo protegido que relató cómo era trabajar con la entonces directora de programas. Y en lugar de obviar las declaraciones sobre su persona en aquel momento, la hermana de Terelu Campos ha contestado sin pelos en la lengua.

Lo hacía en el programa 'Vamos a ver' este lunes cuando la cadena emitía un vídeo de las declaraciones de esta persona en 'Fiesta'. Con el rostro tapado, el testigo relató las manías más excéntricas de Carmen Borrego y hasta un encontronazo que tuvo con ella en un programa de 2016 en el que coincidieron.

"Yo llevaba muy poco tiempo en televisión, y por la inexperiencia metí la pata en algo y ella se puso como una burra. Me gritó 'me ca** en tu madre'. Yo en ese momento no sabía si irme a mi casa, ponerme a llorar o contestarle'', comenzaba explicando la excompañera.

| Mediaset

Además, ha revelado concretamente la manía de la hija de María Teresa Campos: "Necesitaba siempre un tigretón y se ponía nerviosísima. Si no había tigretones ella venía y te decía toma niña dos, tres euros y vete al super a comprar tigretones".

Al ver este vídeo, a modo de burla, Carmen Borrego se ha comido un tigretón y ha contestado de manera contundente. "Que yo sepa en mi contrato no había ninguna cláusula, en la que no pudiera comer tigretones. Lo voy a revisar, por si acaso estaba. A mí me gusta, lo que a mí me da la gana que me guste", ha comentado con sorna.

Para continuar expresando, "he estado pensando mucho y quiero que me graben con voz distorsionada hablando de todo el mundo que yo conozco y hablando de todas las cosas que han hecho".

"Ya estoy un poco cansada. Cuando un hombre tiene carácter, es estupendo porque tiene carácter. Pero cuando lo tiene una mujer, siempre tiene mal carácter. Pues no es así, yo tengo carácter, pero no tengo mal carácter", espetó la colaboradora ante las recientes acusaciones hacia ella y su hermana sobre su actitud en televisión.