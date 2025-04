Tamara paraliza 'Fiesta' y anuncia medidas legales tras las acusaciones de un invitado

El conflicto estalló hace apenas unos días, pero este fin de semana alcanzó un nuevo nivel de tensión mediática. Neruk, quien durante años trabajó como road manager de Tamara, ha denunciado públicamente a la cantante por presunta estafa y apropiación indebida. Según su versión, la artista le habría solicitado dinero varias veces, hasta alcanzar una deuda que, afirma, supera los 25.000 euros y que todavía no ha sido saldada.

Lejos de quedarse en un conflicto privado, Neruk y su pareja, la cantante Tina Baré, decidieron contar su historia públicamente en el plató de 'Fiesta'. Ambos compartieron su experiencia con Tamara: "Ya no podíamos seguir callados, somos muchas víctimas las que ha dejado. Nosotros éramos amigos desde hace más de 15 años pero todo se fue a pique cuando tanto ella como su marido me ofrecieron montar un negocio".

La propuesta de crear una empresa en común fue, según él, el inicio de los problemas: "A las dos semanas el negocio desapareció. Aunque ese dinero me lo devolvieron, yo creo que eso fue un gancho para ganarse mi confianza y hacerme lo que me han hecho".

| Mediaset

"Yo confiaba en ellos. Monté la empresa para que ellos pudieran trabajar. Se hicieron una Visa de 25.000 euros a mi nombre y se la fundieron. Yo era el administrador de esa empresa que lo que hacía era mover y promocionar sus conciertos", añadía.

La situación económica comenzó a deteriorarse rápidamente, generando una deuda que, afirma, nunca fue resuelta. "Se dedican a coger a personas para montar negocios que luego no existen. No solo nos han estafado a nosotros, también han engañado, presuntamente, a otras personas que también están hablando. Ellos te piden el dinero, tú inviertes y luego la empresa desaparece", denunció Neruk en 'Fiesta'.

Ante la gravedad de estas declaraciones, la reacción de Tamara no se hizo esperar, ya que, en plena emisión de 'Fiesta', Iván Reboso contactó con ella para obtener su versión. La respuesta fue tajante: Tamara aseguró que emprenderá acciones legales contra Neruk y Tina Baré. "Están hablando cosas no muy buenas que además son injurias y calumnias. Yo no voy a hacer ningún tipo de declaración, todo está en manos de mis abogados, es un caso que sigue judicializado. Yo lo único que puedo decir es que estoy muy tranquila y que creo en la justicia", expresó a través de un mensaje.