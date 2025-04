Alessandro Lequio estalla contra Carmen Borrego por lo que ha hecho ahora con su hijo

La reconciliación entre Carmen Borrego y su hijo, José María Almoguera, ha acaparado toda la atención mediática tras su participación en una sesión de terapia en 'De Viernes'. Madre e hijo se sentaron frente a frente con el propósito de resolver sus conflictos familiares ante la audiencia. Muchos han interpretado esta dinámica como un intento de cerrar heridas del pasado, aunque no exento de polémica.

Carmen Borrego comenzó recordando el origen: la grabación que le hicieron a Paola Olmedo hablando mal de las Campos. Por su parte, José María Almoguera explicó que su intención fue proteger a su exmujer y a su familia. La tensión llegó a su punto álgido cuando ambos recordaron la entrevista del joven culpando a su madre de su separación. "Después de la entrevista que disteis Terelu y tú poniéndome como la peor persona del mundo... Tú dijiste poco, pero Terelu me dio por todos lados y tú no lo paraste tampoco", le reprochó José María Almoguera en 'De Viernes'.

| Mediaset

De este modo, el gesto ha generado opiniones divididas. Mientras algunos valoran la valentía de mostrar su proceso de sanación públicamente, otros lo consideran una estrategia cuestionable. Entre estos últimos se encuentra Alessandro Lequio, que no dudó en criticar duramente el momento en 'Vamos a ver'.

"Me parece convertir un problema de salud en un circo, pero si a ellos les ha venido bien, bienvenido sea", sentenciaba el colaborador. "Pensaba que esto estaba totalmente amortizado", añadió con cierta incredulidad, dando a entender que, para él, el conflicto ya no tenía cabida en televisión.

Las palabras de Alessandro Lequio no fueron compartidas por todos en el plató de 'Vamos a ver'. Antonio Rossi, también presente en el debate, defendió la emisión del encuentro entre madre e hijo y su aparente efecto reparador: "Yo me alegro de que lo hayan hecho delante de todos y se hayan abrazado". Un punto de vista más conciliador que ha buscado poner el foco en la reconciliación y no tanto en el medio a través del cual se ha producido.