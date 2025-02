'Maestros de la Costura Celebrity' expulsa a una actriz frente a la mejor contrincante

El cuarto programa de 'Maestros de la Costura Celebrity' aumenta su nivel en cada entrega. Esta semana ha subido un nuevo nivel y se ha demostrado que no existen favoritismos. Además, en este concurso no solo basta con coser bien, sino que hay que jugar con inteligencia.

En la primera prueba, tuvieron que combinar precisión y creatividad para reinterpretar la chaqueta "perfect". Una prenda de motero, con cremalleras que se ajusta perfectamente al cuerpo. La dificultad de este reto era utilizar tejidos de tapicería en referencia a la visita de Lorenzo Castillo, interiorista. Además, trabajaron por parejas, pero al ser impares, Mónica Cruz trabajó sola. Palomo Spain se animó a cambiarse de puesto participando como un aprendiz más, claro está que acabó el primero.

La prenda de Pilar Rubio y María Esteve no convenció aunque tuvieron una idea muy buena. Edu Soto y Laura Sánchez deconstruyeron la chaqueta sin mucho éxito. Eduardo Casanova y la Terre dedicaron la prenda a Utrera. Óscar Higares y Carmen Farala sorprendieron al jurado con el diseño más fiel al patrón original aunque utilizaron la misma tela que Eduardo y Terre. Y Mónica Cruz acabó con una chaqueta en la que se "perdió".

| RTVE

Tras la determinación, Mónica Cruz quedó en último puesto y Carmen Farala y Óscar Higares fueron los mejores de la prueba por acercarse más al patrón propuesto. Y del taller, viajaron hasta Oviedo para replicar dos diseños de la última colección de Celia B. Caracterizada por su audaz combinación de colores y estampados.

Para hacer equipos, Mónica Cruz y Edu Soto, los peores de la otra prueba, se convirtieron en los jueces. Aquí tuvieron que tirar de estrategia y Mónica eligió a La Terremoto, Pilar y Óscar, mientras que Edu pidió a Casanova, Carmen, María y Laura.

Edu Soto no logró organizar a su equipo y a falta de diez minutos no tenía el vestido montado. Por otro lado, Mónica Cruz se redimió de su último puesto con una gestión impecable del taller y su equipo fue el ganador.

| RTVE

Para el último reto de la noche, el taller recibió a Lorena Castell y a Betto García. El reto consistió en confeccionar un conjunto de lencería con un tocado a juego. La gran sorpresa fue Edu Soto, que confeccionó un dos piezas impecable con la ayuda de Pilar Rubio. Carmen Farala se equivocó y presentó un bañador en vez de una prenda de lencería. María Esteve mezcló tejidos incompatibles.

Finalmente en la palestra estuvieron Carmen Farala, tras el fallo cometido, y María Esteve que no ha tenido un concurso muy estable. La semana pasada se ausentó de varias pruebas por un malestar. Tras el desfile, los jueces deliberaron que: "La aprendiz que no continúa en el taller es María".

"Estoy contenta, he tenido una participación irregular. He empezado a tirar hoy y estoy feliz de haber llegado hasta aquí. Mi nivel de costura no ha llegado cuando tenía que llegar", declaró María Esteve en su despedida.