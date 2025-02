Jesús Calleja tras viajar al espacio: 'Vi una gota flotando y eran mis lágrimas'

Jesús Calleja ha hecho historia en la televisión al ser el tercer español en viajar al espacio.A través de un especial, que ha emitido Telecinco, el aventurero ha viajado fuera de la Tierra en el Cohete New Shepard de la empresa espacial Blue Origin. Pocas horas después de esta aventura histórica, Jesús Calleja ha tenido un encuentro con los medios, en el que ha participado TVeo, para compartir su emocionante experiencia.

¿Cómo has vivido el momento de estar en el espacio y poder quitarte durante unos segundos el cinturón? ¿Lo has podido disfrutar?

Yo soy un disfrutón de la vida y disfruto desde el minuto cero. Todo el proceso ha sido muy, muy bonito, pero el momento en el que estás dentro de la cápsula empiezas a tener idea de que vas en una nave que va más rápida que una bala y que vas a soportar los kilos cinco veces. Es decir, en algún momento que peso 60 kg, pensaré 300 y pico kilos. Como estamos, muy bien entrenados ya sabía lo que nos iba a pasar, pero parece que te estás desarmando.

Cuando llegas ahí, sientes la ingravidez y te quitas el arnés, y me ha pasado una cosa curiosa. Me he dado la vuelta sin darme cuenta y de repente he visto como que la nave estaba al revés. Y digo 'esto no puede ser porque nos habían dicho que la nave siempre se mantenía perpendicular'. El problema es que era yo que me había girado entero. Es todo bastante sorprendente, pero rápidamente me asomé por la ventana y vi lo que vi.

No te puedes hacer una idea de lo que es ver el planeta Tierra desde ahí arriba, es algo que supera cualquier otra cosa que hubiera me hubiera imaginado. Tenemos algo que es tan extraordinario, que lo que he visto lo voy a contar y haremos un grandísimo programa. Llegaré a expresar lo que es ver la tierra desde esa perspectiva, que es el espacio.

¿Si tuvieras la oportunidad de repetir qué harías que no te ha dado tiempo en este viaje?

La ingravidez es muy divertida y si hubiera tenido más tiempo me divertiría con la ingravidez, pero la oportunidad era tan rápida que volvería a hacer lo mismo. Solo quiero ver este planeta desde esa perspectiva tan extraordinaria. Además, la nave va rotando, pero mayormente el sol me quedó detrás y no me molestó, pero veía un negro muy profundo y el azul de la Tierra muy intenso. Por volver a cargarme de esos instantes pagaría lo que fuera. Desde aquí hago un llamamiento público, si Blue Origin que va a explorar el espacio con su Estación Espacial, si quieren a alguien que les comente la carrera aquí estoy yo.

¿Cómo ha sido el momento en el que has puesto el pie en la Tierra de nuevo?

He salido colapsado de emoción porque cuando estaba arriba en ingravidez y miré por la ventana no podía creer lo que estaba viendo. Estaba intentando interiorizar la extraordinaria belleza de este planeta. Desde ese punto de vista, desde ese ángulo no que es en el espacio y es tan sorprendente el azul este intenso que tiene con ese espacio negro profundo porque me colapsé de emoción. Recuperé mi sueño de niño, el que he trabajado para llegar ahí.

Pensé que estaba cayendo algo de humedad del aire acondicionado porque vi una gota que venía flotando y en realidad eran mis propias lágrimas. Estaba tan emocionado que incluso te estoy hablando ahora mismo y no quiero ni seguir porque si no me vuelvo a emocionar. Y cuando he llegado abajo digo 'venga Jesús, ponte firme, no me puedes hacer esto, que te está viendo mucha gente'. Pero según vi a mi hermano y me preguntó la periodista, volví otra vez a entrar en shock de emoción.

¿Qué porcentaje de astronauta y qué porcentaje de turista espacial te sientes?

Han pasado tantas cosas importantes que poner apellidos a lo que acabo de hacer me pillas descolocado. Lo único que sé es que cuando pasas la línea de Kármán todo el mundo está de acuerdo que estás en el espacio. Sé que soy el tercer español que ha alcanzado oficialmente el espacio. SI lo queremos llamar turismo espacial, pues es otro apellido que nos gusta poner a los humanos.

Es una tecnología tan sumamente avanzada que las naves convencionales requieren de un entrenamiento muy fuerte para poder ir al espacio. Sin embargo, aquí en tres días de entrenamiento puedes vencer las fuerzas, porque esta empresa democratiza el acceso al espacio. Hay unos sensores, que no me los han quitado aún, que sacan las muestras de todas nuestras constantes vitales. Y a no mucho tardar, muy cerquita, muy cerquita, tendremos que montar bases ahí fuera, bases orbitando bases en la luna. Necesitamos a lo mejor ir a por materiales que no hay en la tierra. Y toda la información que están recogiendo de todos los astronautas, incluidos nosotros, se va a las universidades, se va a la NASA y emplean esa información para mejorar el acceso al espacio.

Que alguien lo quiere llamar turismo espacial, pues sí, porque si te pagas un billete de espacio, evidentemente te vas al espacio. En mi caso, yo me he ido a trabajar, me he ido a currar al espacio.

¿Has podido hablar con tu madre, que confesó que no se atrevería a verlo en directo?

Se negó a ver nada y se ha ido a pasear a su bola, pero rápidamente yo tenía un familiar muy cercano para que, una vez que yo tocara tierra, le llegara rápido un mensaje. Ella se ha emocionado mucho o yo también. A veces mi madre lleva toda la vida acostumbrada a todo lo que hago, pero que fuese al espacio es algo que no la cabía en la cabeza.

Especialmente al bajar siempre pregunta si voy a venir mal de la cabeza, si me va a dar un algo, si iba a explotarme el corazón. Y me encanta, porque es esa ingenuidad bondadosa de una madre que no quiere que le pase nada a sus hijos. Yo tengo un teléfono satélite y me da igual que esté en el Polo Norte que en el Everest, que yo llamo a mi madre todos los días.

¿Habrá algún destino que supere este? ¿En la Tierra puede haber algo que supere el salir al espacio?

He preguntado a mi equipo y le he dicho muy difícil de superar esto, pero lo vamos a hacer.

¿Hasta qué punto eras consciente de que estabas haciendo televisión?

Esto empieza con una pequeña productora con una idea, Mediaset la recibe, le da vueltas, encuentra la forma de hacerlo asociándose con Prime Video, que lo ha llevado al mundo. Encontramos la fórmula de poder llegar al espacio para hacer televisión por primera vez en la historia. El espacio y aunque estoy ahora mismo en tierras americanas, les hemos ganado en algo. Los españoles hemos hecho por primera vez esta historia de televisión, lo cual me siento muy orgulloso.

¿Has podido hablar con Paolo Vasile sobre esta experiencia?

Cuando conozco a alguien se convierte en amigo si es influyente en mi vida y por supuesto, como no voy a estar en contacto con Paolo Vasile. Está informado de todo porque este proyecto lo empezamos a parir con él y fue quien que me abrió las puertas. Aunque ahora no esté de consejero delegado, yo le tengo muy presente, muy agradecido. Nunca pararé de darle millones de gracias.

¿Cuándo vamos a poder ver el programa completo con todo lo ocurrido durante el vuelo?

Como sabes, lo estamos emitiendo, Cuatro estrenó este lunes el segundo episodio. Ahora el siguiente es todo lo que ha ocurrido desde que llegué a Estados Unidos, el entrenamiento, lo que ha pasado, el vuelo, el aterrizaje... No te puedo decir las fechas porque no lo sabemos, pero muy pronto lo vais a ver en Cuatro y luego en Prime Video. Además, habrá un cuarto episodio, que no quiero hacer ningún spoiler, porque es probablemente el más emocional.