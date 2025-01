'Lo pasó muy mal': El inesperado mensaje directo de Belén Esteban a Gema López

Este primer mes de 2025 no ha sido el mejor para la familia Pantoja. El 10 de enero, se hacía pública que la hija de Anabel Pantoja, Alma, se encontraba ingresada de urgencia en el hospital. Una noticia que ha provocado un extenso seguimiento por parte de los medios de comunicación.

Después de una semana y media, Anabel Pantoja rompía su silencio en cuanto al estado de salud de su pequeña: "Hace 11 días se paró mi vida, pero aquí seguimos, luchando con fuerza y fe, avanzando paso a paso. Alma está bien, gracias a Dios, y al maravilloso equipo del hospital Materno Infantil de Gran Canaria, especialmente en la UMI, que no nos soltó la mano desde que llegamos. Ahora seguimos adelante, subiendo un escalón más en este camino", escribió Anabel Pantoja en un comunicado en sus redes sociales.

Son muchos los espacios y personas que se han hecho eco de esta noticia y han mandado todo su cariño. Una de ellas fue Belén Esteban que se desplazó a la isla para apoyar a su amiga. Y, como es costumbre, la colaboradora de 'Ni que fuéramos' no reveló ningún dato que pudiera dañar la privacidad de su amiga, pero sí se quiso detener para mandar un mensaje.

| YouTube

"Quiero mandar un beso a Gema López, porque Gema López este fin de semana lo pasó muy mal. Un tío en Facebook se inventó una barbaridad del caso de Anabel" ha declarado la colaboradora añadiendo que Gema López tiene un gran cariño a Anabel Pantoja.

Gema López se pronunció sobre lo ocurrido en el programa en el que colabora, 'Espejo Público': "Este fin de semana, alguien, utilizando mi nombre, ha vertido una información falsa en las redes sociales. Una información que yo jamás he dado ni de Anabel ni del estado de salud de su hija". Y continuó: "Voy a pedir, por favor, que os abstengáis de, por el 'clickbait', utilizar a una menor cuyo diagnóstico es absolutamente privado y que me utilicéis a mí para dar credibilidad a una información que no es cierta".

Todo ocurrió cuando este sábado, una persona citaba a Gema López como fuente de una noticia que, según Belén, decía barbaridades: "Gema decía: ¿pero por favor, qué ha pasado? Y alguien de Instagram le dice: esta persona ha escrito esto en tu nombre, una barbaridad". Desde el plató de 'Ni que fuéramos' han mandado un beso a la que un día fue compañera suya en 'Sálvame' y lamentar este momento.