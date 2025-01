Anne Igartiburu a 'D Corazón' diu el que molts pensen sobre Anabel Pantoja

Aquesta mateixa setmana, Anabel Pantoja va trencar el seu silenci a les xarxes socials després de diversos dies d'absència, coincidint amb l'ingrés de la seva filla Alma, de només 40 dies, a urgències. Des del passat 8 de gener, l'andalusa no havia tingut activitat a les seves xarxes socials, fins que va compartir un comunicat en què demanava "empatia i respecte" en un moment tan delicat que travessa juntament amb la seva parella, David Rodríguez.

"Demanaria que ens permetin viure aquests dies amb una mica de normalitat", va expressar la neboda d'Isabel Pantoja. De fet, va afegir que li agradaria poder fer la seva vida "sense sentir-nos observats o perseguits per les càmeres".

El missatge va ser analitzat aquest dissabte a 'D Corazón', on Anne Igartiburu va destacar la profunditat del comunicat. "Sempre hi ha una intenció, hi ha una interpretació del que ha passat", va reflexionar. Ho va fer abans de consultar al seu company Javier de Hoyos sobre si Belén Esteban havia visitat la seva amiga aquesta setmana.

| Mediaset

Javier de Hoyos, que treballa amb Belén Esteban a 'Ni que fuéramos', va aclarir que no havia estat així. "Això em sembla bastant significatiu, li deia ahir a Belén: que no hi vagi significa que les coses estan bé. Ella és una amiga incondicional, que si veu que la seva amiga la necessita hi serà. A poc a poc les coses estan millor", va expressar el col·laborador.

Davant aquestes paraules, Anne Igartiburu va valorar positivament l'entorn d'Anabel Pantoja i la seva capacitat per rebre suport en moments difícils. "No es pot queixar d'amics i de familiars", va assenyalar la presentadora. "Qui sembra, recull. Jo crec que en aquest cas, la veritat està feliç, ben envoltada, amb molta esperança", va afegir mentre la resta de col·laboradors del programa mostraven el seu suport cap a la col·laboradora de Telecinco.

Cal destacar que 'D Corazón' també va comptar al llarg de l'emissió amb un altre rostre lligat a Anabel Pantoja en el passat. Es tracta de Victor Sandoval, que ha acudit per primera vegada al programa de La 1 després de la seva participació a 'Bake Off: Famosos al horno'. Un inesperat fitxatge a 'D Corazón' que reforça la bona relació dels rostres de 'Ni que fuéramos' amb l'ens públic.