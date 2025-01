Alejandra Rubio responde a Jeimy Báez por lo que se atrevió a decir de Carlo Costanzia

Las palabras de Jeimy Báez en 'GH DÚO' han desatado una nueva polémica, al abordar detalles sobre su relación pasada con Carlo Costanzia y su supuesto solapamiento con Alejandra Rubio. Desde 'Vamos a ver', la hija de Terelu Campos ha decidido romper su silencio y defender su vida actual junto al padre de su hijo.

Jeimy Báez afirmó que su relación con Carlo Costanzia terminó el 23 de enero y que, el 13 de febrero, ya aparecía con Alejandra Rubio en una revista. Según la concursante, en ese mismo período, el joven seguía manteniendo contacto con ella: "Ese día me había escrito diciendo que no se podía creer lo que nos estaba pasando. ¿Si tú estás conociendo a una chica, ¿por qué haces eso? No me puedes vacilar así".

La concursante de 'GH DÚO' también confesó que al descubrir el embarazo de Alejandra Rubio, aunque le sorprendió, no tenía nada que opinar al respecto. "Me sorprendió igual, pero yo no tenía nada que decir. Decían que a mí me prometió también ser madre, pero nuestra relación ya se había acabado", explicaba en 'Vamos a ver'.

| Mediaset

De este modo, Alejandra Rubio se ha mostrado firme ante estas declaraciones: "Ha pasado un año, no voy a hablar de ella porque no la conozco, no voy a entrar en ninguna guerra porque no soy así". Sin embargo, no dudó en defender a Carlo Costanzia: "Lo único que tengo que decir es que hay unas declaraciones que se dieron como que Carlo estaba conmigo por necesidad, porque si no volvía a prisión. Cuando conocí a Carlo él tenía su casa, su dinero, y que eso es una tontería porque además se ha visto".

Alejandra Rubio también confirmó que estaba al tanto de lo ocurrido entre Carlo Costanzia y Jeimy Báez antes de que ella decidiera hablar en televisión: "Sabía lo que habían hablado y lo que no. Carlo me cuenta todo y por mí esto está más que acabado, ha pasado un año, tenemos un hijo, tenemos nuestra vida y ya está".

Además, la colaboradora señaló que había leído los mensajes a los que Jeimy Báez hace referencia: "No quiero entrar porque no quiero que salga y me tenga que contestar a nada". Aunque sí aseguró que dichos textos demostraban que la relación entre Carlo Costanzia y la concursante estaba ya finalizada cuando comenzaron a salir: "No ha pasado nunca, jamás. Todos hemos tenido relaciones mejores, peores, buenas, malas... Siempre hay dos versiones y luego está la verdad, que son los hechos".