Manuel Cortés amenaza con abandonar 'GH DÚO' tras la confesión de Jeimy Báez

José María Almoguera y María Sánchez no han sido los únicos concursantes que han comenzado a sentir mariposas en el estómago. Como ya es tradición, las carpetas han comenzado a surgir en la casa de 'GH DÚO'. Aunque todo apuntaba a que Jeimy Báez y Manuel Cortés iban a seguir este camino, una confesión de la joven le ha dejado totalmente descolocado.

Todo ha sucedido esta semana, cuando Manuel Cortés ha decidido hablar claro con la ex de Carlo Constanzia, con la que asegura haber tenido "un roneo" desde que comenzó el programa. "No me puedes decir que tú no has notado el roneo", le decía el hijo de Raquel Bollo, pensando que todo era recíproco. "Contigo me siento más cercana que con el resto, pero eso no significa que sea un roneo", le ha aclarado Jeimy Báez.

Esto ha descolocado al cantante, que asegura haberse sentido utilizado y no se cree que Jeimy Báez no tuviera otras intenciones. "Yo no me he inventado un tonteo", la ha reprochado el joven en 'GH DÚO'. "No puedes decir que no has seguido un rollo que has seguido".

| Telecinco

Sin embargo, Jeimy Báez se ha mostrado muy clara con sus intenciones. "Igual hemos tenido alguna mirada, una risa... pero eso no significa que quiera algo contigo", le ha aclarado al joven. A pesar de la conversación, Manuel Cortés ha terminado sintiéndose muy "descolocado" y ha querido buscar consuelo en su amiga Marieta Díaz.

"A mi me mola la chavala pero como podría gustarme cualquier chavala de la calle", le ha comentado una vez ya solos en la habitación. "No es el flechazo de tu vida", le respondía Marieta, "pero tú has sentido que te seguía el roneo". Con tal de aclarar la situación, Marieta Díaz ha decidido hablar con Jeimy Báez.

"Él es guapo, pero yo no me he acercado a él con esa intención", le ha explicado Jeimy Báez. Durante la íntima conversación, Marieta ha intentado hacerle ver que al "dejarse querer" ha podido hacerle daño. "Ahora me siento culpable", ha estallado finalmente la ex de Carlo Constanzia. "¿Acaso solo podemos conocernos si vamos a tener una relación?", se ha preguntado frustrada.

Sin duda, el tema ya ha generado mucha cola dentro de la casa de 'GH DÚO'. Jeimy Báez se muestra indecisa, mientras que Manuel Cortés ha llegado a asegurar que se ha sentido utilizado y que, si se le diera la oportunidad, cogería sus maletas y se iría.