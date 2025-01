Alejandra Rubio respon a Jeimy Báez pel que es va atrevir a dir de Carlo Costanzia

Les paraules de Jeimy Báez a 'GH DÚO' han desfermat una nova polèmica, en abordar detalls sobre la seva relació passada amb Carlo Costanzia i el seu suposat solapament amb Alejandra Rubio. Des de 'Vamos a ver', la filla de Terelu Campos ha decidit trencar el seu silenci i defensar la seva vida actual al costat del pare del seu fill.

Jeimy Báez va afirmar que la seva relació amb Carlo Costanzia va acabar el 23 de gener i que, el 13 de febrer, ja apareixia amb Alejandra Rubio en una revista. Segons la concursant, en aquell mateix període, el jove continuava mantenint contacte amb ella: "Aquell dia m'havia escrit dient que no es podia creure el que ens estava passant. Si tu estàs coneixent una noia, per què fas això? No em pots vacil·lar així".

La concursant de 'GH DÚO' també va confessar que en descobrir l'embaràs d'Alejandra Rubio, encara que li va sorprendre, no tenia res a opinar al respecte. "Em va sorprendre igual, però jo no tenia res a dir. Deien que a mi em va prometre també ser mare, però la nostra relació ja s'havia acabat", explicava a 'Vamos a ver'.

| Mediaset

D'aquesta manera, Alejandra Rubio s'ha mostrat ferma davant aquestes declaracions: "Ha passat un any, no parlaré d'ella perquè no la conec, no entraré en cap guerra perquè no sóc així". No obstant això, no va dubtar a defensar Carlo Costanzia: "L'únic que he de dir és que hi ha unes declaracions que es van donar com que Carlo estava amb mi per necessitat, perquè si no tornava a presó. Quan vaig conèixer Carlo ell tenia casa seva, els seus diners, i que això és una tonteria perquè a més s'ha vist".

Alejandra Rubio també va confirmar que estava al corrent del que havia passat entre Carlo Costanzia i Jeimy Báez abans que ella decidís parlar a televisió: "Sabia el que havien parlat i el que no. Carlo m'explica tot i per mi això està més que acabat, ha passat un any, tenim un fill, tenim la nostra vida i ja està".

A més, la col·laboradora va assenyalar que havia llegit els missatges als quals Jeimy Báez fa referència: "No vull entrar perquè no vull que surti i m'hagi de contestar a res". Encara que sí va assegurar que aquests textos demostraven que la relació entre Carlo Costanzia i la concursant estava ja finalitzada quan van començar a sortir: "No ha passat mai, mai. Tots hem tingut relacions millors, pitjors, bones, dolentes... Sempre hi ha dues versions i després hi ha la veritat, que són els fets".