Ana Rosa Quintana ya tiene sustitutos tras comunicar su salida de 'TardeAR'

Tras los bajos datos de audiencia que recogían cada día, Telecinco se ha visto obligada a actuar. La cadena ha anunciado este mismo miércoles 22 de enero cambios en su parrilla televisiva que afectan directamente a Ana Rosa Quintana. La periodista vuelve a la franja matinal después de un año y medio en las tardes con su programa 'TardeAR'.

De esta forma, el próximo lunes 3 de febrero regresará a las mañanas 'El Programa de Ana Rosa'. Ana Rosa reaccionó ayer en directo ante el comunicado del grupo y dio sus explicaciones en el programa 'TardeAR'. Pero bien, ¿qué pasará entonces con este programa?

| Mediaset

Esta salida supone entonces un cambio para el magazine ya que se queda sin su presentadora de referencia. Pero que no cunda el pánico porque su adiós no supone el final del programa y ya se conocen sus nuevos sustitutos. Efectivamente, no será un presentador, sino dos.

Será nada más y nada menos que Frank Blanco y Verónica Dulanto quienes tomen el relevo de la presentadora. Frank Blanco ya conoce perfectamente este programa porque es un asiduo colaborador y ejerce como presentador de 'TardeAR' todos los viernes y días festivos.

Por su parte, Verónica Dulantopertenece a 'Vamos a ver' donde con Joaquín Prat presenta este magacín de actualidad. Pero ahora, tras estos cambios, hará tándem con Frank Blanco. Y no es la primera vez que van a compartir espacio, ya que habitualmente sustituyen a Emma García en Fiesta.

| Mediaset

Frank Blanco comenzó como locutor de radio, en Los 40 Principales y Cadena Dial. Su primer proyecto televisivo fue laSexta presentando 'Zapeando', el programa de humor y variedades de las tardes de la cadena. Después de estar en Atresmedia, dio el salto a Telecinco como colaborador en los debates de realities: 'Gran Hermano'.

Verónica Dulanto es un rostro conocido de Telecinco. La madrileña inició su carrera televisiva en Canal 7 y en 2004 se incorporó a Antena 3 participando en 'El diario de Patricia', 'Alerta 112' y 'Sin límites'. En el año 2005 se unió a 'El programa de Ana Rosa' y trabajó como redactora, reportera y colaboradora durante más de diez años.

Este cambio supone unan gran ocasión para Frank Blanco y Verónica Dulanto quienes se quedan con la franja de la tarde y se convierten en las caras visibles de 'TardeAR'.