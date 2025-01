Miguel Lago apunta directamente a Risto Mejide tras trabajar juntos en el pasado

La polémica entre Ana Obregón y Nia Correia continúa; y no porque las dos se pronuncien o hayan protagonizado una disputa sino por las personas que se están pronunciando al respecto. Todo comenzó cuando, en un pódcast, el presentador Roberto Herrera confirmó que la actriz tuvo un trato vejatorio con la cantante Nia Correia en las campanadas de RTVE por llegar tarde.

A raíz de esto, son muchos los medios como 'Y ahora, Sonsoles' que han puesto el tema sobre la mesa y han opinado. Uno de ellos ha sido Miguel Lago que con este suceso ha querido recordar el día que Risto Mejide le dio un toque de atención cuando colaboraba en 'Todo es Mentira'.

El programa de Sonsoles Ónega ha apoyado en todo momento la versión de Ana Obregón ya que es actual colaboradora del magazine. Además, han difundido que no es la primera vez que Roberto Herrera tiene una polémica con una presentadora. La última fue con Paloma Lago.

Con esta nueva revelación, Miguel Lago ha declarado que a lo mejor el problema de todo esto lo tiene Roberto Herrera: "Qué mala suerte tiene este señor, que todas las compañeras que le tocan a él son malas, con todas tiene un problema. A lo mejor se lo tenía que hacer mirar él".

| Atresmedia

Lo que le sorprende asimismo es que la cantante se molestara: "Si una compañera te echa una peta, ¡te la comes!". El periodista ha apuntado también que lo grave es que te falten el respeto, no que te echen una bronca como esta.

Seguidamente, el colaborador recordó una bronca que le echó Risto Mejide cuando trabajaba en 'Todo es Mentira': "Me fui con las rodillas temblando. No me faltó al respeto, no me insultó, pero yo me había equivocado y me echó una gran bronca", y ha continuado diciendo: "Al día siguiente estábamos trabajando. Somos profesionales y si te hacen llorar, dedícate a otra cosa".

Por último, ha querido dedicar unas buenas palabras a Ana Obregón ignorando toda esta polémica: "Cuando fichó por este programa, muchos compañeros me dijeron que iba a flipar con ella, porque es una maravilla trabajar con ella". Y ha concluido afirmando que a "Ana su fama de ser maravillosa la precede".