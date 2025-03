Las palabras de Alessandro Lequio sobre Terelu que hacen estallar a Alejandra Rubio

El plató de 'Vamos a ver' ha sido el escenario de un tenso intercambio de declaraciones entre Alessandro Lequio y Alejandra Rubio. El colaborador ha cuestionado con dureza la capacidad física de Terelu Campos para afrontar 'Supervivientes', pero también la justificación que esta ha dado sobre su estado de salud.

Alessandro Lequio ha sido especialmente crítico al señalar que Terelu Campos "no está acostumbrada a dar un palo al agua", ya que, según él, en su casa cuenta con servicio "constantemente". Además, ha relatado una anécdota en la que aseguraba haber visto a una secretaria siguiéndola "a todos lados con el cenicero en la mano".

Más allá de su vida cotidiana, Alessandro Lequio también ha puesto en duda su desenvolvimiento en 'Supervivientes'. Ha destacado que se siente "más cómoda" con los concursantes que la "idolatran" y evitando el enfrentamiento con quienes le llevan la contraria, como Pelayo. "Me parece que hay una prudencia excesiva con Terelu por parte de los concursantes y de la organización, eso de levantar el dedito y creerse un poquito por encima de los demás es típico de ella", sentenció.

| Mediaset

Ante estas palabras, Carmen Borrego ha respondido tajante: "Las leyendas urbanas tienen que terminar, lo del cenicero se ha dicho y no es cierto. Ya te digo yo a ti que no ha presenciado eso". Además, ha retado a Alessandro Lequio a que mantenga el mismo tono cuando ellas están presentes en plató: "Cuando estamos aquí lo podría hacer igual, porque le contestaríamos".

Por su parte, Alejandra Rubio ha manifestado que aunque el trato entre ellos es "cordial", ha notado un "cambio de actitud" en Alessandro Lequio que ahora le hace replantearse muchas cosas: "Al final, sale a la luz lo que es". "Que diga que mi madre no ha dado palo al agua cuando tú tampoco, al final habla el que menos tiene que hablar, macho, esto es así, parece que este mundo es así, el que más tiene que callar es el que más habla", sentenciaba.

"Mi madre sí vive con una persona porque no le gusta vivir sola, pero mi madre es la que hace la comida, nos la hace a todos. Está ahí sin parar día y noche, que hables de una persona en su ámbito privado sin conocerla de nada, deja mucho que desear. No me valen de nada tus palabras", sentenciaba.