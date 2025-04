La actriz Marta Marco revela la crisis que sufrió tras el final de la serie 'Merlí'

Marta Marco se ha abierto como nunca reflexionando sobre su carrera como actriz y sobre algunos puntos clave de la profesión. En el pódcast 'Off The Rec', presentado por Jon García, ha abordado el papel de la mujer en la ficción, basado en su propia experiencia. De hecho, también ha desvelado la crisis que sufrió tras el final de la exitosa serie 'Merlí' de TV3.

De este modo, Marta Marco ha hablado sobre sus inicios y ha reflexionado sobre la profesión: "Seguí el consejo de mi padre, que me dijo: 'preparate y estudia, no quieras llegar al sitio'. Eso se lo he repetido a mucha gente joven, que me dice: quiero hacer castings y quiero hacer el archivo de TV3. Yo les digo que primero intenten prepararse y entender que es el oficio".

"El teatro es la orfebrería, la manufactura, es comenzar a tocar todas las teclas que después se hacen más pequeñas cuando se hace imagen. Pero, hacerlas grandes y en directo, es una cosa potente. Para mí, controlar el teatro, te hace llegar al ámbito de la imagen desde otro sitio", añadía Marta Marco en 'Off The Rec'.

Además, ha hablado de la presión de la imagen, especialmente en las mujeres: "Trabajo con mi imagen y soy la primera que me miro y pienso: me he hecho grande, tengo arrugas, en la cámara me veo fatal... Pero me da igual, quiero aceptar lo que hay, quiero aceptar mi edad. Quiero ver que se hacen series con gente de nuestra edad, ver que está haciendo un papel de una persona de nuestra edad, no diez años más grande".

"Cuando eres más joven no prestas atención. Piensas 'soy pareja de Francesc Orella, que nos llevamos diez años, pero no pasa nada'. Sin embargo, después, cuando te vas haciendo mayor, piensas que no. Hay que empezar a decir que no a un proyecto que a lo mejor me interesa mucho, pero que a lo mejor no me lo tienen que ofrecer a mí, se lo tienen que ofrecer a una actriz que tiene la edad de ese papel", añadía la actriz con contundencia.

"A veces he dicho que no, aunque tampoco me llegan muchas ofertas de imagen. Una mujer a partir de los cuarenta y pico se la empieza a invisibilizar mucho en esta industria. Y no es el caso de los hombres", denunciaba.

Por lo tanto, ha puesto el ejemplo de su compañero en 'Merlí': "Francesc Orella acabo y no paró de trabajar, empalmó proyecto tras proyecto. No fue el caso de la mayoría de mujeres que estábamos allí".

"Me costó un poco porque pasaron cinco años en los que no tuve ofertas de imagen. Empecé a tener un poco de paranoia, cambié de representantes. No sabía qué pasaba, si no lo hacía bien, si había algo que no funcionaba, si era por mi físico... Tuve una pequeña crisis conmigo misma hasta que dije basta, porque era muy afortunada por tener trabajo, por poder hacer teatro", ha concluido sobre este asunto en 'Off The Rec'.