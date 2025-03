Ricard Ustrell se ausenta por sorpresa de 'Col·lapse' y ya tiene sustituto en TV3

Los espectadores de TV3 se han encontrado con una sorpresa al inicio de 'Col·lapse' este sábado 29 de marzo. En lugar de Ricard Ustrell, el programa comenzó con Carles Costa al frente. El periodista, habitual en TV3, se encargó de tranquilizar a la audiencia y aclarar la situación para los seguidores de 'Col·lapse'.

"Ustedes en estos momentos en su casa no estarán entendiendo nada", comentó entre risas Carles Costa. "Y ustedes seguramente tampoco porque esperaban a Ricard Ustrell y hay otra persona", añadió, dirigiéndose al público en plató.

Con naturalidad y sin rodeos, Carles Costa explicó la razón del cambio. "Esto no es el Telenotícies Vespre, donde me ven habitualmente", señaló, antes de dar detalles sobre la ausencia de Ricard Ustrell en 'Col·lapse'. "Hoy de forma excepcional presentaré este programa porque Ricard ha tenido un problema familiar y, por tanto, no podrá estar aquí con todos nosotros", informó a la audiencia.

| 3Cat

Para cerrar el tema, Carles Costa envió "un beso" y pidió al público un aplauso como muestra de apoyo a Ricard Ustrell. "Sé que esto él lo agradece", afirmó el periodista, que asumió la conducción del magacín de los sábados por la noche. "Le esperamos aquí la próxima semana, porque esto, Ricard, es tu refugio. Yo sólo te lo cuido hoy", concluyó.

Además, no perdió la oportunidad de bromear sobre su papel en TV3, añadiendo con humor: "Después de hoy, yo creo que me he ganado el título de suplente oficial de TV3. Esto es así. Si hay que hacer un TN, lo hago, si hay que hacer el Col·lapse, lo hago, si hay que hacer el 'Cuines'... ¡hagamos el 'Cuines'! ¡Hagamos lo que sea necesario!", dijo, arrancando las risas del público.

Recordamos que, la semana pasada, en audiencias, 'Col·lapse' fue líder de su franja en Cataluña con la celebración de sus 100 programas. El espacio de Ricard Ustrell marcó un gran 15,4% de share y 202.000 seguidores de media. 'Col·lapse', que fue el formato no informativo más visto del día en TV3, congregó 743.000 espectadores únicos.