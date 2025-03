Andrea Duro ('La Favorita'): 'Cuando vi entrar a Verónica Sánchez casi me desmayo'

Telecinco ha estrenado en la noche del lunes 'La Favorita 1922', su nueva serie de época protagonizada por Verónica Sánchez. Esta ficción, que también cuenta con Andrea Duro en el elenco, cuenta con dos mujeres decididas a dejar atrás un pasado peligroso y amenazante. El punto de partida de la serie es cuando encuentran una oportunidad para dar un giro a sus vidas: abrir un preciado restaurante en el Madrid de los años 20.

Hablamos con Andrea Duro que se mete en el papel de Ana Ferrer, la jefa de sala del restaurante. La actriz nos cuenta todos los secretos del rodaje de 'La Favorita 1922'.

¿Quién es tu personaje en 'La Favorita 1922'?

Mi personaje es Ana Ferrer, que es la jefa de sala del restaurante. Tengo un poco la sensación de que llegue de Barcelona huyendo de los prejuicios, porque es una mujer muy adelantada a su época, fuera de todo convencionalismo que había, de esa cosa de que las mujeres no podían tener muchos sueños y oportunidades. Creo que sale de Barcelona huyendo de eso y llega a Madrid con la esperanza que le vende Elena, de estar en un proyecto liderado por mujeres, creado por ellas.

Al principio le cuesta un poco confiar porque está todo muy desmantelado, pero una vez que decide quedarse, se queda con todas las consecuencias. Creo que encuentra un hogar, una familia con el grupo de chicas. Creo que Ana también es una mujer con las ideas muy claras, con todo lo que quiere, con todo lo que no, y le va pasando cosas que le van rompiendo con esas creencias sobre sí misma. Vive cosas muy bonitas en la serie y se va sorprendiendo, cambiando y evolucionando muchísimo.

¿Qué caracteriza a tu personaje del resto?

Ana es una mujer mucho más adelantada incluso que el resto. Tiene unas ideas bastante diferentes y la mente mucho más abierta. Viene de Francia, de haber estado allí mucho tiempo. Creo que la cultura francesa por aquel entonces era un poco más adelantada a nosotros. Pero creo que se sorprende porque no se le escapa nada, sabe perfectamente lo que la gente puede opinar de ella, por dónde va, cuál es el subtexto de lo que estás diciendo y sabe reaccionar.

Es un personaje muy inteligente que me encanta. Hay algo que me volvía loca del personaje que era el tener ironía cuando tiene que ser, que es algo que compartía con ella. Me hace muchísima ilusión, estoy como si esto fuera el estreno de 'Física o química'. Lo vivo como lo vivía por aquel entonces, como si fuera mi primer proyecto.

¿Qué fue lo que más te gusto de 'La Favorita 1922' cuando te llegó el proyecto?

Creo que fueron muchísimas cosas. Me hizo mucha ilusión que fuese para Bambú, porque lo último que hice con ellos fue 'Velvet Collection', que lo habíamos pasado increíble. Estaba muy contenta con la productora, con la serie y con lo que ellos hacen, como tratan comedia, el romance, el drama y el suspense. Luego también me encontré con Josep Cister, el productor ejecutivo, que estaba en 'Física o química', fue una de las personas que también me eligió y eso también me hizo especial ilusión.

Por otro lado, cuando leí como el desarrollo de la serie, del personaje y los primeros guiones me pareció que tenía todo lo que podía tener una serie para que pueda gustarle al espectador. Pero también me gustó la comedia, que ya se dejaba no mucho entrever en los textos, pero creo que nosotros le hemos sacado mucho más jugo. En el primer capítulo no se puede ver porque empieza con una situación muy dramática, pero, a mitad del capítulo, cuando ya aparecen las chicas, empiezas un poco como a ver alguna pincelada de lo que será. Ya veréis que la serie gana en comedia en situaciones muy tensas, que nosotras las hemos llevado destensar, a darle ese cambio.

Es una gran novedad que en una serie de época se haya llevado a la comedia…

Creo que ahora se está dando como un cambio muy naturalista, donde las situaciones ya traen la comedia. Está pasando mucho con las épocas. Vi hace poco 'La vida breve' de Movistar Plus+, que me pareció fantástica lo que hacen, el trabajo de los actores y esa época, llevarla a una cosa más coloquial, más de ahora, más tranquila. En 'La Favorita 1922' es distinto, porque mantenemos época, pero sin darle todo eso.

¿Cómo ha sido transportarte a esos años 20 gracias a toda la ambientación?

Con lo que más me vas a ver es con el traje de oficial del restaurante, de jefa de sala porque me hace muy diferente. Cuando acabamos de rodar este traje había tenido dos o tres cambios. Ese vestido tiene vida propia porque es que me lo he puesto tanto tanto, que creo que yo salía y el vestido podría continuar. Ha sido espectacular, porque he hecho mucha época en mi carrera, me encanta hacerla, pero a los años 20 aún no había llegado.

Fue muy divertido, al principio un poco chocante con el corte de pelo tan radical, el cambio de color, que es más pelirrojo, pero estamos al servicio del personaje, de lo que requiera y también ha sido muy guay. Nuestro jefe de vestuario tuvo que adaptar el corte de la época también a mi forma de cuerpo, porque, no sé si por la espalda o lo que sea, no me quedaba muy bien que todo fuera tan liso.

Ha sido una chulada porque la estética es preciosa, los decorados son brutales, creo que es el plato más bonito en el que estaba nunca. Estoy viviendo un sueño ahora mismo. Solamente quiero que la gente la vea, la disfrute, le guste y yo poder volver a hacerles la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta a la séptima, la octava y ahí hasta que mueras si hace falta, junto a mis compañeras.

Cuéntanos alguna anécdota del rodaje que se te venga a la mente

Hay tantas, tantas, porque hemos estado nueve meses viviéndolo intensamente y además es que ha sido muy intenso. Una muy rápida que recuerdo es una mañana cuando Luis Fernández llega y me dice: mira esta canción y me pone "La Potra Salvaje". De repente se convirtió en un himno en nuestro plató, aunque luego ya pasó todo esto de la selección. Tanto fue la obsesión que teníamos que en un ensayo que era un plano, que nosotras entrábamos en cámara lenta, en el ensayo nos pusieron la canción a toda leche, para que nos viniésemos muy arriba con el tema.

¿Cómo ha sido trabajar con Verónica Sánchez?

Cuando la vi entrar por la puerta casi me desmayo. Tengo una anécdota que yo llevaba el pelo muy largo y con 12 años llegué al peluquero y le dije: "Hola, córtame el pelo como Eva de 'Los Serrano'". Cuando mi padre me vio casi me mata, pero a mí me apetecía muchísimo porque yo era su fan cuando era chica. Casi me desmayo, pero no sabía muy bien porque siempre cuando me la he encontrado en algún evento la veía más seria. Ha sido fantástico descubrirla y ahora es una de mis amigas para el resto de mi vida, igual que todas.