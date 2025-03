Verónica Sánchez ('La Favorita 1922'): 'Me apetecía volver a trabajar en Telecinco'

Telecinco estrena este lunes 17 de marzo a las 23h 'La Favorita 1922', su nueva serie de época protagonizada por Verónica Sánchez. Esta ficción cuenta con dos mujeres decididas a dejar atrás un pasado peligroso y amenazante. El punto de partida de la serie es cuando encuentran una oportunidad para dar un giro a sus vidas: abrir un preciado restaurante en el Madrid de los años 20.

Hablamos con Verónica Sánchez, que se mete en el papel de Elena de Valmonte, una aristócrata adelantada a su tiempo en 'La Favorita 1922'. La actriz nos cuenta todos los secretos del rodaje de la nueva serie de Telecinco.

¿Cómo definirías a tu personaje?

Es muy divertido, es una mujer de clase alta que empieza desde cero una vida nueva, ocultando su pasado noble. Es muy luchadora, muy fuerte, muy leal, tiene grandes valores, pero al mismo tiempo tiene muy divertido hacer un personaje con esos contrastes. Cuando se enamora es muy torpe, siente que el amor la desequilibra y ella necesita tenerlo todo bajo control y se pelea todo el rato con la persona que le gusta. Es divertida, es valiente, pero a ratos es un poco insoportable.

¿Qué pensaste cuando te ofrecieron este proyecto?

Me ilusionó mucho porque tenía ganas de hacer comedia. Venía de hacer 'Ángela', que es un personaje con un nivel de drama muy importante y quería romper, hacer algo más, más ligero. Me apetecía volver a trabajar en Telecinco, también con Bambú. Me enamoró Josep Cister (creador y productor de 'La Favorita 1922') con su discurso sobre el proyecto junto a mis compañeras. Había muchos ingredientes. Me apetecía esa mezcla que tiene entre época y comedia, que no lo había hecho nunca, no estaba visto y me pareció un buen reto.

¿Qué es lo que más te ha apasionado de trabajar en 'La Favorita 1922'?

Me quedo con el factor humano. La serie tiene una gran factura, con grandes decorados y un gran trabajo de vestuario, pero para mí realmente lo importante es el factor humano. Lo que ha ocurrido en esta serie ha sido algo muy bello. Una unión muy especial entre el equipo artístico y el equipo técnico. Creo que es muy importante para ser capaz de sostener una serie tanto tiempo.

Hemos rodado durante 8 meses, once horas diarias, de lunes a viernes, encerrados en un plató. Nos habríamos quedado sin aire si no nos hubiéramos sostenido entre todos. Ir a rodar a pesar de la dureza cuando se van acumulando meses empiezas a acusar cansancio emocional de tanto forzar emociones. Te sostenían todos los demás y otros días sostenías tú.

¿Crees que es importante dar voz a las mujeres en series de época como 'La Favorita 1922'?

Es importante que contemos historias donde las protagonistas sean mujeres. Cosa que no quiere decir que sean historias para mujeres, simplemente historias donde ponemos en el centro de la acción a una mujer, a una actriz y podemos contar una historia. A veces son historias que hablan sobre nosotras y otras veces son historias que podrían ser contadas tanto por una mujer, como por un hombre. Antes solo la contaban los hombres y ahora también es nuestra.

¿Qué punto novedoso tiene 'La Favorita 1922'?

Creo que es la mezcla de la época con comedia, a mí me parece muy acertada y no es habitual lo primero.

Se trata de una historia real, ¿investigaste sobre tu personaje antes de realizar el papel o lo conociste sobre la marcha?

Me contaron que estaba basada, pero muy libremente en la marquesa de Parabere. Estuve un poco investigando sobre ella, pero la serie y el personaje tenía su sus propias exigencias y lo fuimos construyendo entre todos.

¿Es muy difícil ponerse en la piel de un personaje de hace 100 años?

Te hace estar pendiente de algunas cosas, sobre todo a la hora de improvisar, que no se te escapen frases de la época. También a la hora de moverte, que te sientas distinto, te mueves distinto. Pero también te ayuda mucho cuando te visten y te cortan el pelo y te ves con el disfraz.

¿Fue un choque esa caracterización y el tener que cortarte el pelo?

Sí lo es, pero a mí me divierte mucho que me cambien y me corten el pelo. Hay veces que a lo mejor no te atreverías a hacerte cosas y gracias a la serie lo haces. Yo nunca me habría teñido el pelo demorado, pero me tocó y dije, me ha gustado. Este corte creo que jamás me habría atrevido a hacérmelo y me ha gustado.

¿Cuál sería el plato favorito para cocinar de Elena, tu personaje?

Creo que se dice en la serie que las codornices son su plato favorito, es como su sello.

¿Y el tuyo?

Me gusta mucho cocinar y cocino un poco de todo. Un plato estrella de mi madre, que cocina muy bien, pero hace una tortilla de patatas que yo no sé hacer, es un poco mi talón de Aquiles. Arroces o curris...

¿Cómo ha sido trabajar con Luis Fernández?

Es la primera vez que trabajamos juntos y ha sido muy divertido. El primer día que tuvimos el ensayo nos dimos cuenta de que éramos dos payasos de cuidado. Vimos que la historia de amor entre los personajes la queríamos llevar por la comedia porque si no iba a ser imposible tomarnos en serio. Les gustó mucho a los directores también y lo encaminamos entre todos. Esa búsqueda de una comicidad en el amor porque nos divertíamos. Nos lo hemos pasado muy bien.

¿Hay alguna anécdota del rodaje de 'La Favorita 1922' que se te venga a la cabeza?

Nos pasaban cosas todos los días. La canción del rodaje fue "La Potra Salvaje", que lata me dieron... Las quería matar todas las mañanas a todo trapo en los camerinos. Teníamos un camerino cada una, pero al final se lo robábamos a Andrea porque estábamos siempre allí, en familia, desayunábamos todos los días juntas. Nos compramos una neverita entre todas, nos llevábamos nuestra comida y allí hacíamos nuestras comidas juntas.

¿Cómo ves el cambio de consumo en la ficción donde cada vez las series son productos más de plataformas?

Creo que conviven las dos cosas. Hay muchas generaciones a la vez viendo televisión y obviamente la gente más joven prefiere la plataforma. La gente de mi edad hemos vivido las dos cosas y yo creo que simultaneamos sin ningún problema. No me importa comprometerme con una serie un día a la semana a la misma hora y al mismo tiempo las puedo ver en plataformas. Hay un público mucho mayor que prefiere la televisión en abierto porque no acaba de entender y no quiere aprender toda la infraestructura que supone tener una plataforma.

También me gusta mucho que se emita en abierto por ese público y también por esa fosa familiar que genera un capítulo a una hora concreta un día de la semana. Eso que me decía la gente de 'Los Serrano' de "nos sentábamos toda la familia a verlo". Eso es bonito también, que la gente diga que los lunes quedan para ver 'La Favorita 1922'.

¿Qué le dirías al público para que el lunes a las 23h vea 'La Favorita 1922'?

Creo que la favorita es pura diversión. En el primer capítulo tocamos un poco más el drama porque es lo que desencadena toda la historia, que es el drama que vive ella en su casa. A lo mejor eso puede hacer pensar que la serie no va a ser tan tan cómica, pero es comedia. Es comedia y es diversión.